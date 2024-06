¿Sufres de piedras en los riñones? estos 3 ejercicios te ayudarán con la expulsión

Las piedras en los riñones, también conocidas como cálculos renales, pueden ser una afección dolorosa y molesta. Sin embargo, para las piedras de tamaño reducido, es posible expulsarlas a través de las vías urinarias sin necesidad de tratamiento adicional, siempre que se mantenga una buena hidratación y un estilo de vida saludable. Además, ciertos ejercicios específicos pueden facilitar esta expulsión, mejorando el flujo de la orina y reduciendo el riesgo de recurrencia. Por eso hoy tres ejercicios recomendados para ayudar en la expulsión de piedras en los riñones, según el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseasues.

Hacer natación para mejorar la salud de los riñones

La natación es un ejercicio altamente beneficioso para la salud en general y especialmente útil para aquellos que sufren de piedras en los riñones. Este deporte de bajo impacto mejora la circulación sanguínea y fortalece la musculatura sin causar desgaste en las articulaciones. El entorno acuático permite trabajar los músculos de manera más sencilla y con menor riesgo de lesión, lo que es ideal para aquellos que pueden estar experimentando dolor.

Beneficios de la natación:

Aumenta el flujo sanguíneo, lo que ayuda a los riñones a eliminar desechos más eficientemente.

Mejora la fuerza muscular, lo que puede ayudar a paliar el dolor asociado con las piedras.

Minimiza el estrés en las articulaciones y reduce el riesgo de lesiones.

Hacer senderismo para mejorar la salud de los riñones

El senderismo es otra excelente opción para mejorar la salud renal y ayudar a expulsar piedras en los riñones. Caminar regularmente fortalece la salud cardiovascular, mejora la oxigenación sanguínea y mantiene un flujo de sangre adecuado. Estas actividades físicas son cruciales para mantener una buena salud renal y facilitar la expulsión de las piedras.

Beneficios del senderismo:

Mejora el aporte de oxígeno a los tejidos, lo que es esencial para el buen funcionamiento renal.

Fortalece el corazón y mejora la circulación, ayudando a los riñones a filtrar mejor la sangre.

Ayuda a reducir la retención de líquidos, lo que puede aliviar la presión sobre los riñones.

Hacer yoga para mejorar la salud de los riñones

El yoga es conocido por sus beneficios para la salud mental y física, incluyendo la salud renal. Las posturas y ejercicios respiratorios del yoga ayudan a relajar la musculatura y estimular el movimiento del tracto urinario. Además, ciertas posturas pueden ayudar a aliviar el dolor y promover la expulsión de las piedras.

Beneficios del yoga:

Ayuda a relajar los músculos y reducir el dolor asociado con las piedras en los riñones.

Algunas posturas específicas pueden ayudar a mover las piedras a través del tracto urinario.

Mejora el bienestar general, lo que puede ser beneficioso para la salud renal y la prevención de nuevas piedras.

Aunque estos ejercicios pueden ser beneficiosos, es importante recordar que son solo una parte del tratamiento. Mantener una dieta saludable y equilibrada, una adecuada hidratación, y evitar hábitos perjudiciales como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol son igualmente cruciales para prevenir y tratar las piedras en los riñones.