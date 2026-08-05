El estreno de "Spider-Man: Brand New Day", trajo consigo un nuevo récord en taquilla, así lo confirmó Sony Pictures al anunciar que la película protagonizada por Tom Holland y Zendaya recaudó 360 millones de dólares en taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, superando la marca de “Avengers: Endgame” en 2019.

La cifra impuesta por la producción de los Hermanos Russo, en aquel entonces fue de 357 millones de dólares, en lo que fue llamado “el mejor fin de semana de estreno en cines de Norteamérica”. Por ello, al superar las expectativas en la industria, la dupla encargada de los éxitos del MCU reaccionó al nuevo récord de Spider-Man de una forma peculiar.

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"Spider-Man: Brand New Day", la nueva cinta de la franquicia de Sony Pictures y Marvel. Foto: IMDb

Hermanos Russo celebran récord de Spider-Man con épica foto

Por medio de redes sociales, los Hermanos Russo homenajearon muy a su estilo el nuevo récord en taquilla de "Spider-Man: Brand New Day" con un cuadro del superhéroe cobijado por la bandera de Estados Unidos y portando las gemas del infinito.

“¡Muchísimas felicidades a Destin, Tom, Zendaya, Jacob, Jon, Mark, Sadie, Florence, Michael, Marisa, a los productores Kevin, Amy, Avi y Rachel, y a todo el elenco y equipo de Spider-Man: Brand New Day por hacer historia en el fin de semana de estreno en la taquilla nacional! El reto está superado…”, se lee en la publicación.

Cabe mencionar que esta reacción tiene lugar a pocos meses del estreno de “Avengers Doomsday”, película que ha sido esperada durante más de dos años por los fanáticos del MCU y que llegará a las salas de cine el próximo 17 de diciembre.

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*Con información de AP

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