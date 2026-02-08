¿Sin flores para San Valentín?; checa este mapa interactivo con los mejores puntos de la CDMX

Si una imagen vale más que mil palabras, las flores son el lenguaje universal de las emociones y de los sentimientos. Durante siglos, las flores han simbolizado las intenciones de las personas entre sí, motivadas por lo que no pueden poner en letras o expresar con la voz, desde la pena por la tragedia hasta el amor.

Por tal motivo, regalar arreglos florales a la pareja en San Valentín se mantiene como un clásico infalible. En esta fecha es común observar en calles, parques y estaciones del Metro a cientos de personas que caminan con ramos obsequiados o por obsequiar. Para optimizar esta labor, el mapa interactivo basado en el DENUE permite a los usuarios ubicar los puntos de venta más cercanos a su posición.

Un vendedor ofrece flores y globos en vísperas del día de San Valentín en Islamabad, Pakistán, el jueves 13 de febrero de 2025. Foto: EFE

Xochimilco e Iztapalapa: Los epicentros del comercio floral

La distribución de las florerías en la capital muestra una concentración masiva en zonas específicas. La alcaldía con más florerías registradas es Xochimilco, el principal productor y centro de venta de plantas, flores y árboles, con 853 establecimientos de comercio al por menor. Le sigue Iztapalapa con 357 locales, mientras que demarcaciones como Cuajimalpa cuentan apenas con un local de este tipo (según las cifras oficiales de los censos económicos publicados en 2024).

El listado de disponibilidad en la Ciudad de México incluye a Venustiano Carranza (22), Gustavo A. Madero (19), Tlalpan (18) y Coyoacán (16), entre otras.

El significado simbólico detrás de cada especie

México es un país idóneo para la producción de una gran variedad de flores gracias a sus características geográficas y climáticas (según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader). Y aunque las rosas son las protagonistas del 14 de febrero, existen otras opciones para obsequiar según su significado.

Por ejemplo, el clavel representa orgullo y belleza, mientras que las gerberas se relacionan con la amistad y la pureza del primer amor.

De acuerdo con la clasificación botánica de la American Horticultural Society (AHS), especies como las margaritas representan la inocencia y la alegría. Por su parte, las lilis blancas simbolizan elegancia, y las orquídeas demuestran un alto grado de aprecio y admiración.

Venta de flores en Mercado de Jamaica. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

El crisantemo, frecuentemente subestimado, simboliza fidelidad y larga vida. La atribución de estos significados permite que el regalo de San Valentín adquiera una dimensión comunicativa más profunda para quienes buscan expresar sentimientos específicos.

