¿Shakira lanza nuevas indirectas a Piqué en ”Acróstico”?

“Acróstico”, la nueva canción de Shakira no sólo tiene mensajes para sus hijos Milan y Sasha, también guarda un par de indirectas para su expareja y padre de los pequeños, Gerard Piqué.

La canción que se estrenó este jueves en YouTube suma más de 408 mil visualizaciones en sus primeras dos horas de vida. Entre las estrofas dirige un mensaje de resiliencia a sus pequeños para que nunca se rindan y confíen en ella.

Lee también Shakira dedica amorosos mensajes a Milan y Sasha en “Acróstico”; esta es la letra completa de la canción

Milan y Sasha, cuyas iniciales dan pauta al juego de ideas en la canción, se mudaron con su madre a Miami, Florida tras habitar durante toda su vida en la casa familiar de Barcelona, España. Incluso se dio a conocer el nombre del prestigioso colegio en Florida en el que realizan sus estudios.

Entre los mensajes que Shakira dedica a sus pequeños están: “a veces corremos, pero no llegamos”, “lo único que quiero es tu felicidad, “una sonrisa tuya es mi debilidad”, “para lo que necesites estoy”, “viniste a completar lo que soy”.

Además, la colombiana también lanza algunas indirectas a Piqué, quien le fue infiel con Clara Chía, una joven de 24 años que actualmente es su pareja.

Lee también ¿Qué significa “Acróstico”, nombre de la nueva canción de Shakira?

Entre los primeros versos que dedica a Milan, canta: “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, Mientras que en las frases que dedica a Sasha se lee: “Y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”, “si las cosas se dañan no se botan, se reparan”, y agrega: “los problemas se afrontan y se encaran”.

“Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón”, arremete la colombiana en uno de los versos finales.

¿Qué canciones le ha dedicado Shakira a Piqué?

Además de la trilogía “Te Felicito”, “Monotonía” y “Music Sessions 53 con Bizarrap”, la colombiana le ha dedicado otras canciones a su expareja. Incluida la colaboración con Karol G “TQG”.

Entre los temas que se sabe estaban dirigidos al presidente de la Kings League cuando aún eran una pareja feliz lanzó “Amarillo, “La Bicicleta”, “Me enamoré” y “Perro Fiel”.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal