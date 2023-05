Shakira dedica amorosos mensajes a Milan y Sasha en “Acróstico”; esta es la letra completa de la canción

Shakira lanzó “Acróstico”, la canción que dedicó a sus hijos Milan y Sasha, quienes se mudaron con ella a Miami, Florida, tras separase de su expareja y padre de los menores, Gerard Piqué.

A través de su cuenta de YouTube, la colombiana subió el video de la canción en el que utiliza las iniciales de los nombres de Milan y Sasha para mandar un mensaje amoroso a los pequeños.

Lee también ¿Qué significa “Acróstico”, nombre de la nueva canción de Shakira?

El videoclip que muestra la letra del tema musical. Cuenta con dibujos animados de pájaros para dar vida a las palabras de la cantante

Este es el tema musical más reciente de Shakira quien fue nombrada la Mujer del Año por Billboard. Y ha rotó varios récords con sus canciones “Te felicito”, “Monotonía”, y “Shakira: Bzrp Music Sessions 53”.

Lee también Shakira, la primera latina nombrada "Mujer de año" por Billboard

Letra completa de “Acróstico”, canción que Shakira dedicó a sus hijos Milan y Sasha

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Háblame que te voy a escuchar…

Y aunque la vida me tratara así

Voy a ser fuerte solo para ti

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

La sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Si ha de entregar entero el corazón

Aunque le hagan daño sin razón

Lo único que quiero es tu felicidad

Y estar contigo

Una sonrisa tuya es mi debilidad

Quererte Sirve de anestesia al dolor

Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy

Viniste a completar lo que soy

Sirve de anestesia al dolor Hace que me sienta mejor

Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy

Shakira con sus hijos, Milan y Sasha. Fuente: Instagram @metromagazzinprensa

¿Cuántos hijos tiene Shakira y qué edad tienen?

Shakira tuvo dos hijos con su expareja, Gerard Piqué. Los pequeños llevan por nombre Milan Piqué Merabak y Sasha Piqué Merabak.

El mayor, Sasha tiene 11 años, y el pequeño, Milan tiene 9. Ambos viajaron con la colombiana desde Barcelona, España, hasta Miami, Florida, donde han establecido su nuevo hogar.

Ello, luego de meses de tensión derivados de la separación de Shakira y Piqué, quienes estuvieron juntos por más de una década (entre 2010 y 2022).

La pareja se separó tras confirmarse que el exfutbolista y presidente de la Kings League le fue infiel a la colombiana con Clara Chía, una joven de 24 años que formaba parte de su empresa Kosmos.

El escándalo saltó en 2022 tras publicarse una serie de fotografías en donde se alcanzaba a observar a la joven detrás de Gerard Piqué, en la casa que compartía en ese momento con Shakira.





Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





sal