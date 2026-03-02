Shakira en CDMX: ¿quién es Shakibecca?; doble de la cantante confunde a fans durante concierto en el Zócalo

El domingo 1 de marzo, Shakira ofreció un concierto gratuito en el Zócalo CDMX que, según datos oficiales de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, logró convocar a 400 mil personas en la Plaza de la Constitución.

La cifra colocó el espectáculo entre los eventos musicales más concurridos realizados en el corazón de la capital.

Pese al retraso de una hora Shakira dejó a todos sus fans satisfechos. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La presentación formó parte de la actual gira internacional Shakira, consolidando nuevamente a México como uno de los territorios clave en la carrera de la cantante colombiana.

Durante el espectáculo, la intérprete recorrió varios de los temas más representativos de su carrera, desde baladas hasta éxitos que la posicionaron en el mercado global. La magnitud del evento también implicó un amplio operativo de seguridad y logística para recibir a miles de asistentes que comenzaron a congregarse desde horas antes.

Shakira, siendo colombiana, ondeó la bandera de México con más orgullo y respeto por el país que la propia derecha mexicana. pic.twitter.com/tJdLRUNbRF — Michael Oviedo (@Mike_Oviedo) March 2, 2026

La aparición de Shakibecca en el concierto de Shakira

Sin embargo, uno de los momentos que más conversación generó no ocurrió directamente en el escenario principal, sino en los alrededores. Antes del inicio del show, hizo acto de presencia Shakibecca, imitadora reconocida por su parecido físico con la cantante.

Desde un balcón cercano al Zócalo, la joven salió a saludar a los asistentes. Algunos la confundieron con la propia artista debido a la distancia, lo que detonó una ola de comentarios en redes sociales.

📌 LE GRITABAN A UNA DOBLE: Imitadora de SHAKIRA saludó y se tomó fotos con los fans 😳



SHAKIBECCA estuvo presente en el concierto del zócalo de la Ciudad de México pic.twitter.com/DnFaUicsMr — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 2, 2026

En plataformas digitales, usuarios cuestionaron su presencia y señalaron que podía generar confusión entre el público.

¿Quién es Shakibecca y por qué genera polémica?

Rebeca Maiellano, cantante venezolana, construyó el personaje de Shakibecca desde hace unos años. Con el paso del tiempo, su trabajo como imitadora se fortaleció gracias a la difusión en TikTok e Instagram, donde publicó videos caracterizada como la artista colombiana.

Shakibecca, imitadora de Shakira, asiste al Zócalo de la CDMX para presenciar el concierto de "la Loba". Fotos: X y Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

En sus contenidos replica coreografías, vestuarios, movimientos y expresiones que forman parte de la identidad escénica de la intérprete de “Antología”. Esa similitud le ha permitido acumular seguidores, pero también ha provocado críticas constantes por parte de quienes consideran que su caracterización puede inducir a error.

En fechas anteriores, el equipo de producción de la cantante le solicitó evitar participar caracterizada en determinadas dinámicas, argumentando que podría generarse una situación de riesgo si llegaba a ser confundida con la artista. En esa ocasión, no pudo integrarse a una actividad prevista para el 21 de marzo. Sin embargo, el 25 de marzo, durante el cuarto concierto de la colombiana en la capital, la imitadora logró caminar junto a la cantante, hecho que se volvió viral.

@soyleidysalazar Ésta vez a la #Shakibecca si la dejaron caminar al lado, literal al lado de la loba #shakira es más, hasta le tocaba especificar que ella NO era Shakira 🤣🤣 ♬ sonido original - Leidy Salazar

