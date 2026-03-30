Semana Santa 2026: películas para ver estas fechas; consulta aquí dónde verlas

Este domingo 29 de marzo dieron comienzo en México las conmemoraciones cristianas correspondientes a la Semana Santa, las cuales se realizan durante la última semana de la Cuaresma, de acuerdo con el año litúrgico.

Este periodo inicia con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. En estos ocho días, los creyentes recuerdan los momentos más significativos de la Pasión de Cristo, desde su llegada a Jerusalén hasta su crucifixión.

6 películas para ver durante Semana Santa

A lo largo del tiempo, la industria cinematográfica se ha encargado de llevar a la gran pantalla la representación de diferentes pasajes bíblicos, explorando diversas perspectivas que van desde un enfoque de humanidad hasta de divinidad.

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Semana Santa

1. Éxodo: Dioses y Reyes

Esta cinta de 2014 narra el pasaje bíblico de Moisés, interpretado por Christian Bale, quien pasa de ser un príncipe de Egipto y hermano adoptivo del faraón Ramsés, a convertirse en el libertador de 600 mil esclavos hebreos.

Dirigida por Ridley Scott, este filme está disponible en la plataforma de Disney Plus. La película fue aclamada por sus detalles visuales y la recreación de las plagas que azotaron a Egipto, así como la separación del Mar Rojo.

2. La pasión de Cristo

Esta producción de Mel Gibson estrenada en 2004 es una de las representaciones más crudas de las últimas horas de vida de Jesucristo. La cinta destaca por su grabación en arameo y latín, así como por su alto nivel de violencia gráfica.

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Mel Gibson se la jugó con lo que algunos llamaron morbo, para mostrar las últimas doce horas de vida del Mesías. Foto: IMDB.

Esta clásica cinta protagonizada por Jim Caviezel, se puede ver a través de la plataforma de streaming Netflix y Amazon Prime. También se puede rentar o comprar en plataformas digitales como Apple TV o Claro Video.

3. Ben-Hur

Dirigida por William Wyler, esta película de 1959 narra la vida de Judá Ben-Hur, un príncipe judío esclavizado por su amigo romano Mesala, quien lucha por sobrevivir, regresa para vengarse y encuentra la paz a través del perdón con Jesús.

La historia se desarrolla en paralelo con la vida de Jesucristo, quien muestra compasión hacia Ben-Hur en momentos clave. Este filme cuenta con 11 premios Óscar y está disponible para su compra o renta en Apple TV y Prime Video.

4. Los Diez Mandamientos

Dirigida por Cecil B. DeMille, esta película de 1956 narra la vida bíblica de Moisés, interpretado por Charlton Heston, desde su adopción por la familia real egipcia hasta su misión de atender el llamado de Dios como libertador del pueblo hebreo.

La historia finaliza con la entrega de las tablas con los 10 mandamientos, las cuales fueron elaboradas con piedras genuinas del monte Sinaí. La película está disponible para su compra y renta en las plataformas de Prime Video y Apple TV.

5. Noé

Esta película dirigida por Darren Aronofsky y estrenada en 2014, este filme narra el momento en que Noé recibe la misión divina para construir un arca para salvar a los animales de un diluvio que acabará con toda la humanidad, con un enfoque oscuro.

Esta película relata el pasaje de Noé y el arca, presente en el libro de Génesis. Foto: IMDb

La película, protagonizada por Russell Crowe, Jennifer Connelly y Emma Watson, se centra en el conflicto familiar y dilemas morales de Noé, frente a la responsabilidad de salvar a la humanidad; está disponible mediante suscripción en la plataforma de Netflix, Prime Video y Disney Plus.

6. El príncipe de Egipto

Si prefieres las películas animadas, esta cinta de infantil de DreamWorks estrenada en 1998 es la ideal. La trama se centra en la historia de Moisés presentada en el libro de Éxodo, desde su infancia como príncipe de Egipto hasta convertirse en el libertador de los hebreos.

Esta película, ganadora del Premio Óscar por su banda sonora, está disponible para su compra y renta en la plataforma de Prime Video y Apple TV. La cinta tardó alrededor de 4 años en producirse, destacando por su animación 2D tradicional con toques de 3D.

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