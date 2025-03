SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025; estilo y confort en una pasarela única

Este 2025, SEARS dio la bienvenida a la temporada primaveral con el desfile de su colección Spring in Fashion. Un evento que no solo presentó tendencias, sino también una fusión perfecta entre estilo y confort, pensada para aquellos que buscan reflejar su actitud a través de la moda.

La pasarela fue el escenario ideal para mostrar una propuesta fresca y moderna, diseñada para jóvenes que desean disfrutar de la temporada de calor sin sacrificar la elegancia y la sofisticación.

SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

La colección Spring in Fashion ofreció una variedad de prendas que van más allá de lo convencional. Cada pieza fue pensada para adaptarse tanto a los momentos más relajados del día como a las ocasiones más formales, sin perder la esencia de la temporada.

Colores neutros y motivos cálidos: el éxito de la temporada

La paleta de colores que dominó la pasarela fue una mezcla de tonos crudos y neutros, intercalados con algunos detalles en colores vibrantes. Estos tonos evocaron la calma propia de la primavera, invitando a los asistentes a sumergirse en una atmósfera de serenidad y estilo.

La colección apostó por un enfoque minimalista que no solo resalta la sencillez, sino que también se adapta a la personalidad de cada individuo.

SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Uno de los grandes aciertos de Spring in Fashion fue su capacidad para combinar lo casual con lo sofisticado. Los vestidos vaporosos y las camisas de lino presentaron una silueta relajada que resulta ideal para disfrutar del sol y el aire fresco.

También formaron parte del desfile los trajes de baño moderno, destacándose por su diseño contemporáneo y funcionalidad. Cada pieza parecía estar pensada para acompañar al público no solo en la comodidad de su día a día, sino también en aventuras y momentos de disfrute.

La colección abarcó tanto opciones para el día como para la noche. Con propuestas que van desde atuendos desenfadados para un paseo a la orilla del mar, hasta looks más refinados para cenas bajo las estrellas, Spring in Fashion mostró que el estilo no tiene límites ni horarios.

SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Una pasarela que invita a vivir momentos únicos

Más allá de la pasarela y las prendas, el evento de SEARS fue una experiencia sensorial que invitó a los asistentes a vivir la moda de una manera distinta. La ambientación del desfile, enriquecida por la proyección en una pantalla gigante de escenas icónicas de playas y días soleados, transportó a los presentes a un mundo lleno de posibilidades. Cada escena parecía resaltar el espíritu aventurero de la colección, evocando momentos que podrían vivirse en cualquier rincón del mundo.

SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Asimismo la colección invitó a disfrutar del verano y sus momentos únicos con el mismo nivel de estilo y actitud. Porque, como bien lo enfatizó SEARS, la moda no solo debe hacerte ver bien, sino también sentirte increíble mientras exploras el mundo que te rodea.

Con esta propuesta SEARS reafirmó su compromiso con la moda funcional, al ofrecer prendas que combinan comodidad y elegancia de manera natural. Además, al incluir tanto opciones para hombres como para mujeres, la colección dejó claro que la moda no tiene fronteras y que todos pueden encontrar algo acorde con su estilo y personalidad.

SEARS presenta su colección Spring in Fashion 2025. Foto: Yaretzy M. Osnaya

