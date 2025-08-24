Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan del reclutamiento de milicias en Venezuela; “en México, Morena llama a eso ‘elección histórica’”

Luego de las recientes medidas de seguridad en el mar Caribe implantadas por Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicólas Maduro, hizo un llamado este fin de semana a todo el pueblo para llevar a cabo un alistamiento a las "fuerzas milicianas".

Esta convocatoria surgió con el propósito de hacer frente a las "amenazas" del mandatario estadounidense, quien aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que sea de utilidad para la detención de Maduro y lanzó una operación antinarcóticos y despliegue de buques de guerra cerca de las costas de Venezuela.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento (...) para decirle al imperialismo: ¡Basta de tus amenazas!. ¡Venezuela te rechaza, Venezuela, quiere paz!", declaró el presidente Maduro.

Venezolanos participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, en Caracas, el sábado 23 de agosto de 2025. FOTO: RONALD PENA R. EFE

De esta forma, el pasado sábado 23 de agosto, el presidente sudamericano informó que la jornada de alistamiento a las fuerzas armadas había sido un "éxito" y afirmó que está convocatoria generó una expresión "gigantesca de nacionalismo, patriotismo y de amor por Venezuela".

No obstante, algunas fotografías e imágenes difundidas en distintos foros de redes sociales muestran que la convocatoria fue un fracaso y que ningún ciudadano venezolano participó en la jornada de reclutamiento, para la cual se instalaron módulos de atención en las sedes de cuarteles militares y plazas públicas principales.

Salinas Pliego y Chumel Torres se mofan de jornada de reclutamiento en Venezuela

Como era de esperarse, distintos personajes públicos reaccionaron a la jornada de reclutamiento propuesta por el mandatario venezolano, entre ellos el empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien no desaprovechó la oportunidad para bromear en redes sociales.

El empresario Salinas Pliego comparó la jornada de reclutamiento de milicias de Venezuela con las elecciones judiciales de México. Foto: Captura de pantalla

'Allá en México el gobierno diría que: "Fue una convocatoria histórica, un éxito, todo el pueblo respondió y está feliz"', escribió Salinas a través de una publicación en la plataforma de 'X', haciendo referencia a la jornada electoral para las elecciones judiciales en México, realizada el 1 de junio de 2025.

Por su parte, el comunicador Chumel Torres también se sumó al tren del humor y apostó por lanzar una indirecta al partido de Morena y al proceso de la elección judicial impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

'En mi país, Morena le dice a eso "elección histórica"', compartió el conductor, haciendo un guiño a las palabras de la presidenta, quien calificó a la elección judicial como "histórica" y aseguró que la jornada electoral para elegir a los nuevos ministros, jueces y magistrados fue un éxito.

El comunicador Chumel Torres se mofó de la jornada de reclutamiento a las fuerzas armadas impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Foto: Captura de pantalla

