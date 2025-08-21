Chumel Torres critica a Lozano tras su ratificación como embajador de México en Italia; "dan embajadas a los cuates"

El pasado miércoles 20 de agosto, la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Esta decisión fue aprobada con 25 votos a favor. Además, Lozano también fungirá como representante concurrente ante Albania, Malta y San Marino, consolidando su papel en la diplomacia mexicana.

Genaro Lozano compareció ante la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión este miércoles 20 de agosto de 2025. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

Chumel Torres critica a Lozano tras su ratificación como embajador de México en Italia

Este suceso no estuvo exento de críticas. Legisladores de oposición cuestionaron su nombramiento, dado que hasta hace unos meses desempeñaba el papel de conductor en el programa Tercer Grado, transmitido por Televisa.

Asimismo, entre los comunicadores que se sumaron a la crítica se encuentra Chumel Torres, conductor del programa "La Radio de la República", producido por Grupo Fórmula. En su espacio, Torres expresó su opinión con un tono irónico y cuestionó la forma en que se asignan ciertos cargos diplomáticos.

"Es el PRI. Y dan embajadas a los cuates. Y les dan...No dudo que le va a ir muy fregón. Porque él es un tipo muy preparado. Pero no nos hagamos. Esto es", señaló.

Aquí @ChumelTorres diciendo verdades de a peso que le caen encima a @genarolozano y a todos los propagandistas del gobierno.



DE ESO SE TRATA TODO.



Por eso lamen tan duro al poder:



PARA ESO ES.



pic.twitter.com/N9DLG8yX3V — Oswaldo Ríos (@OSWALDORIOSM) August 21, 2025

Además, añadió que la designación le generaba cierta "envidia", pues considera que algunos trabajadores deben enfrentar dificultades que otros podrían eludir aprovechando conexiones políticas.

"Uno comprando espaldillas. ¿Si me entiendes como? Comprando cuete. Comprando aguja norteña barata (...) a uno nos faltó visión (...) apoyar al que hay que apoyar. Es que eso pasa. La 4T te paga", mencionó.

También, criticó lo que considera una práctica común en la política mexicana: favorecer a quienes apoyan a determinados movimientos o actores políticos, pues señaló que, aunque algunos funcionarios no dominan ciertos temas nacionales, la política requiere relaciones estratégicas y alianzas con quienes pueden influir en el desarrollo profesional.

"Esto es la política. No nos engañemos (...) la conciencia es para los estúpidos. De ahí vas a tragar (...) Con honor no te compras un Tesla. No señor (...) Los valores son para los tarados. Para los perdedores (...) Por eso te va como te va. En esta vida tienes que hacer esto. Juntarte con el que tiene. Hablar con el que te puede ayudar. Y en unos par de años. Tu vida cambia", finalizó el comunicador, subrayando su perspectiva sobre la realidad del ejercicio político en México.

