Salinas Pliego revive críticas contra Paco Ignacio Taibo II tras sugerir “nacionalización” de TV Azteca; así reaccionó

Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca, reavivó la polémica en redes sociales al lanzar críticas contra el escritor y director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, luego de que este sugiriera la posible “nacionalización” de la televisora.

Las declaraciones del funcionario provocaron una fuerte reacción por parte del magnate, quien no dudó en responder, por segunda vez, públicamente.

Salinas Pliego revive críticas contra Paco Ignacio Taibo II

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas se lanzó contra el escritor, llamándolo “pervertidor de menores”.

“Díganme la verdad, ¿qué esperaban que dijera un puerco, pervertidor de menores, con esa cara y en un lugar rodeado de delincuentes que viven a costa de los mexicanos sin saciar su codicia? ¿Acaso les parece extraño?”, expresó.

Aunado a ello, criticó a los que no “se tientan el corazón”. “Si no se tientan el corazón para resolver el desabasto de medicinas para los niños enfermos de cáncer, menos para robar”.

Foto: X

Paco Ignacio Taibo II plantea “nacionalización” de TV Azteca

El pasado 4 de mayo, se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, donde hubo un personaje que se volvió protagonista del evento.

Se trata de Paco Ignacio Taibo II, quien sugirió la “nacionalización” de TV Azteca, tras señalar que algunos empresarios no pagan impuestos.

Por medio de la plataforma X, se compartió un video donde se observa al director del FCE asegurar que hay empresarios que “transan a la nación”.

“Cada vez que tengo que poner mis pagos de hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay... voy a tratar de usar adjetivos suaves contra mi costumbre, donde hay empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que transan a la nación, mientras que los ciudadanos cumplimos rigurosamente”, expresó.

Aunado a ello, sugirió: “Yo me pregunto, ¿por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización por razones de salud nacional del canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas”.

Así son los comunistas del @PartidoMorenaMx, siempre soñando con robarse lo de los demás, pobres rateros… sueñan con seguir robando 🤷🏻‍♂️.



¿Cómo ven? https://t.co/Bh1GHdTzLO — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 6, 2025

