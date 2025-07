Salinas Pliego presume reconocimiento de Banco Azteca como el de mayor liquidez en México; esto dijo

Banco Azteca destacó en el ranking Top 1,000 World Banks 2025 como uno de los principales bancos de México.

La revista especializada en finanzas globales The Banker lo reconoció como la institución con mayor liquidez en el país, además de otorgarle otros méritos.

Salinas Pliego presume reconocimiento de Banco Azteca

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego presumió el logro de su institución bancaria.

“Sigamos trabajando por darle el mejor servicio a todos nuestros clientes… si no nos has dado la oportunidad, acércate a @BancoAzteca y verás que no te vas a arrepentir”, expresó el magnate a través de su cuenta de X.

Por su parte, Banco Azteca respondió: “Hoy y siempre seguiremos trabajando para dar el mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. ¡Vamos por más!”.

¿Qué posiciones ocupó Banco Azteca en el ranking Top 1,000 World Banks 2025?

Banco Azteca brilló en tres categorías dentro del ranking Top 1,000 World Banks 2025 de The Banker:

Posición 1 en liquidez (debut)

Posición 5 mejor desempeño en México (se mantiene)

Lugar 9 posición nacional en el listado global (se mantiene)

