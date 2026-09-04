La streamer mexicana de 28 años Samantha Rivera Treviño, mejor conocida entre sus seguidores como Rivers, anunció el estreno de su propio documental, titulado "Más allá del ring".

Este proyecto mostrará el proceso de entrenamiento que atravesó durante su preparación para su combate en La Velada del Año VI, evento de boxeo amateur organizado por Ibai Llanos y celebrado en el Estadio de La Cartuja en Sevilla.

Esta corta producción audiovisual mostrará una mirada más íntima al camino que siguió la creadora de contenido regiomontana para subirse al cuadrilátero por segunda ocasión, en esta sexta edición del evento español.

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La española RoRo derrotó a la mexicana Rivers en su combate de la sexta edición de La Velada del Año. Foto: Captura de pantalla

En medio de desacuerdos y controversias, la streamer se enfrentó a la creadora de contenido española de 14 años Rocío López Bueno, conocida en redes como RoRo, donde por decisión unánime vio su derrota frente a la madrileña.

"Resumir 6 meses de contenido en unas horas es muy difícil. Intentamos hacerlo lo mejor posible. En unos días se estrena el documental, un contenido que muestra cómo fueron estos 6 meses de mi preparación, de mi vida, pero sobre todo, todo más allá del ring. Espero les guste", escribió en X.

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¿Cuándo y dónde se estrenará el documental?

De acuerdo con lo que se puede ver en el adelanto compartido con la influencer, en el documental se mostrarán todos los desafíos y sacrificios que enfrentó antes de subirse al ring, desde su proceso de entrenamiento hasta la controversia que se presentó en torno al casco protector utilizado en la pelea.

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resumir 6 meses de contenido en unas horas es muy dificil. intentamos hacerlo lo mejor posible. en unos días se estrena el documental, un contenido que muestra cómo fueron estos 6 meses de mi preparacion, de mi vida pero sobre todo, todo más allá del ring. espero les guste🫶🏼 pic.twitter.com/p045sGZOgv — rivers (@samyriveratv) September 3, 2026

También se podrá ver un poco más de las emociones y momentos que marcaron esta experiencia en la carrera de la streamer, abordando también el apoyo que recibió de su pareja, sus amigos, familiares, seres queridos y de todos sus fanáticos y comunidad de seguidores.

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El documental se estrenará a través de su canal oficial de YouTube.

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