Resurge comercial de concientización del grupo NSYNC; se difunde video de arresto de Justin Timberlake

El pasado 20 de marzo se hizo público un video editado del arresto del cantante Justin Timberlake, exvocalista principal de la exitosa agrupación estadounidense NSYNC, ocurrido en junio de 2024 en la ciudad de Nueva York por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

A inicios de este mes, el también actor habría presentado una demanda contra el municipio de Sag Harbor, en Long Island, donde ocurrió la detención, al considerar que la publicación del material podría afectar su reputación, por exponerlo "en un estado de extrema vulnerabilidad".

Tras alcanzar un acuerdo judicial entre los abogados del cantante y las autoridades locales, la grabación finalmente se hizo pública este sábado 21 de marzo. El video, captado por una cámara corporal de elementos policiales, muestra el momento de la detención.

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Esta imagen fija de la cámara corporal de un policía, proporcionada por el Departamento de Policía de Sag Harbor, muestra a Justin Timberlake tras su arresto por la policía en Sag Harbor, Nueva York, el 18 de junio de 2024. Departamento de Policía de Sag Harbor vía AP.

Comercial de NSYNC sobre consumo responsable resurge

Esto ha provocado que en redes sociales resurja un antiguo comercial protagonizado por la agrupación NSYNC, enfocado en la seguridad durante eventos masivos como el Super Bowl. El anuncio publicado en 2001 fue realizado en colaboración con la marca de cerveza Budweiser.

La campaña muestra a los integrantes de la popular boy band enviando un mensaje directo a los jóvenes: evitar conducir bajo los efectos del alcohol y tomar decisiones responsables. En su momento, la campaña buscaba generar conciencia sobre los riesgos asociados al consumo excesivo.

Sin embargo, el contexto actual ha dado un nuevo giro a este material, debido a que usuarios en plataformas digitales han retomado el video, señalando la ironía entre el mensaje que promovía el artista y las imágenes recientes en las que se observa su detención, lo que ha avivado el debate público.

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El comercial de JUSTIN TIMBERLAKE sobre el consumo responsable de ALCOHOL 👁️👄👁️ #JustinTimberlake pic.twitter.com/b7DK85HDpa — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 22, 2026

En el video el grupo musical enfatiza que, aunque ellos son modelos a seguir para muchos jóvenes, los padres tienen la influencia más significativa en las decisiones de sus hijos sobre el alcohol. "Ya ves, incluso con todo nuestro éxito sigues siendo una influencia más grande en tus hijos que nosotros", explican los integrantes en el anuncio.

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