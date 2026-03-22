Capcom celebra el 30 aniversario de Resident Evil; conoce 5 curiosidades de RE Requiem

Este domingo 22 de marzo, la compañía desarrolladora de videojuegos Capcom conmemora el 30° aniversario de la clásica franquicia de horror de supervivencia Resident Evil, desde el lanzamiento de su primera entrega en 1996. Por ello, publicó en redes sociales un mensaje de agradecimiento.

Con una mezcla envolvente de terror, acción y exploración, la primera entrega se consolidó como un fenómeno mundial. A partir de su éxito, la franquicia se expandió con múltiples secuelas y spin-offs, además de dar el salto a otros formatos como el cine, los cómics y las series animadas.

5 curiosidades de Resident Evil Requiem

El 27 de febrero fue el lanzamiento de Resident Evil Requiem, noveno título de la serie. "El mes pasado lanzamos RER. Con el regreso a Raccoon City, el lugar donde todo comenzó, hemos combinado los dos pilares de la serie y los hemos reunido en un solo título", explicó Jun Takeuchi, productor ejecutivo de RE.

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El tercer tráiler de Resident Evil: Requiem ha desatado furor y nostalgia en redes sociales. Foto: Resident Evil

1. Colaboración con relojes Hamilton

Los personajes de Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy llevan en sus muñecas relojes de edición limitada de la marca Hamilton Watch, creados especialmente para los protagonistas del juego. Se lanzaron a la venta 2 mil unidades únicamente.

El modelo de Grace es un exclusivo American Classic Pan Europ que combina fuerza y sofisticación con una correa con detalles dorados, elementos geométricos y una llamativa esfera con tonos dorados y negros, adaptándose a su carácter.

Por su parte, el de Leon Kenney es un exclusivo Khaki Field Auto Chrono, un modelo robusto completamente negro con pulsadores inspirados en balas y un detalle de ala que evoca la empuñadura de su arma y una oración por los caídos.

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Relojes de edición limitada de Resident Evil Requiem. Foto: Capcom Resident Evil Requiem

2. A la velocidad de un Porsche

La marca alemana de automóviles de lujo Porsche, integró en el juego el Porsche Cayenne Turbo GT como vehículo oficial de Leon S. Kennedy. El modelo refleja la determinación y el estilo distintivo del protagonista, siendo este du preferido para lidiar con el apocalipsis.

"Colaborar con una franquicia de videojuegos tan conocida como Resident Evil nos permite conectar Porsche con la cultura popular global de una manera original e inolvidable", explicó Deniz Keskin, director de Gestión de Marca y Asociaciones de Porsche AG.

Colaboración de la marca alemana Porsche y Resident Evil Requiem. Foto: Capcom Resident Evil Requiem

3. Un apartado visual más intenso

El título ofrece escenarios más detallados y una ambientación más realista, lo que intensifica la experiencia de horror. RER destaca por sus gráficos fotorrealistas, con elementos de iluminación, reflejos y texturas de alta definición, utilizando tecnología DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas, reconstrucción de rayos DLSS y NVIDIA Reflex.

4. Un regreso a las raíces del terror

La última entrega retoma elementos clásicos como la exploración en espacios cerrados y la escasez de recursos, recordando la esencia de los primeros títulos de Resident Evil, pero con gráficos de nueva generación. Además, también tiene una jugabilidad dual con dos experiencias distintas, así como dos perspectivas de cámara, en primera y tercera pesona.

5. Referencias ocultas en el juego

Uno de los detalles más comentados entre los jugadores fue los guiños hacia entregas anteriores, desde ubicaciones hasta objetos específicos. Una de estas referencias se encuentra en la matrícula del automóvil de Leon Kennedy "ND9642", cuyos números se asocian a los juegos en los que el personaje ha aparecido como protagonista.

El anuncio sobre el regreso de Leon S. Kennedy ha sido una de las noticias más llamativas sobre esta nueva entrega. Foto: X

Finalmente, a 30 años de su lanzamiento, Resident Evil se mantiene como una de las franquicias más importantes en la industria de los videojuegos. Con millones de copias vendidas y una sólida base de seguidores, Capcom demuestra que el terror sigue evolucionando sin perder su esencia.

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