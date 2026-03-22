Ternura animada: Mickey Mouse y Bluey se unen en un divertido crossover; ¿en dónde se puede ver?

La serie Mickey+ Shorts de la empresa de entretenimiento estadounidense Disney lanzó este sábado 21 de marzo un nuevo cortometraje original que une los universos de dos de los personajes animados más queridos por el público infantil: Mickey Mouse y Bluey.

El proyecto fue producido en colaboración con Ludo Studio y BBC Studios, utilizando las voces originales de ambos elencos. Su trama fusiona el aprendizaje familiar de Bluey con la diversión entre amigos de Mickey, logrando una explosiva mezcla de nostalgia y ternura.

¿De qué trata este cortometraje?

En este corto animado de casi 2 minutos de duración, Toodles, la ingeniosa herramienta de La Casa de Mickey Mouse prepara una sorpresa para el aventurero ratón. Luego de decir su emblemática frase "¡Oh, Toodles!", el personaje aparece y abre un portal de color azul.

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La serie animada rompe con los roles tradicionales de género. Foto: Disney+

Con torpeza, Mickey lo atraviesa y cae al vacío por unos segundos, mientras la música de fondo comienza a cambiar, dejando escuchar el tema principal de la caricatura australiana Bluey, destacada por abordar la crianza sensible y la vida cotidiana en el entorno familiar.

Al llegar a la superficie, Mickey se topa con la familia Heeler, quien está en medio de un juego de "Estatuas Musicales" y con entusiasmo decide unirse a la dinámica. Conforme el juego avanza, se van integrando otros personajes de la serie, como Minnie, Goofy, Pluto, Donald y Daisy.

El encuentro entre ambos universos animados ha sido celebrado por audiencias de todas las edades en redes sociales, ya que combina el estilo clásico de Disney con el humor familiar y contemporáneo que caracteriza a la serie infantil creada por Ludo Studio.

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"Bluey se ha convertido en un personaje muy querido por familias de todo el mundo y estamos encantados de dar vida a su historia de nuevas maneras", señaló Josh D'Amaro de Disney Experiences, con el lanzamiento de próximas actividades dedicadas al personaje en parques temáticos de Disney.

Estas iniciativas se producen luego del anuncio de BBC Studios y The Walt Disney Company sobre el estreno de la primera película de Bluey en 2027, la cual llegará a todos las salas de cines del mundo primero y luego estará disponible en Disney Plus.

Finalmente, el contenido puede encontrarse en Disney Plus, plataforma que alberga tanto los clásicos de Mickey como los episodios de Bluey. También está disponible en los canales oficiales de Disney Jr. y Disney Kids en YouTube, de manera gratuita.

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