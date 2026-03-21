Game of Thrones aterriza en Fortnite; así son los skins inspirados en la popular serie de HBO

Fortnite, el popular videojuego de battle royale desarrollado por Epic Games sigue dando de qué hablar en redes sociales, con los anuncios de futuras colaboraciones y actualizaciones cargadas de novedades únicas y sorpresas.

En esta ocasión, el juego lanzó la nueva colaboración del mes de marzo, con la aclamada serie de televisión de fantasía medieval Game of Thrones, basada en las novelas Canción de Hielo y Fuego del autor George R.R. Martin.

Esta colaboración aterrizó en la tienda este 20 de marzo, tras un pequeño avance en redes sociales, el cual mostraba el arribo de tres de los personajes de esta producción de HBO a Fortnite, preparados para batallas feroces y volando sobre un dragón.

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La colaboración con la serie Juegos de Tronos incluirá 3 skins exclusivos inspirados en los personajes. Foto: Fortnite

¿Qué trae esta mágica colaboración?

Esta unión entre universos narrativos traerá skins temáticos, inspirados en los personajes ficticios de Daenerys Targaryen, interpretada por la actriz Emilia Clarke, Jon Snow, interpretado por el actor Kit Harington y el Rey de la Noche de Richard Brake y Vladimir Furdik.

Además, el crossover también incluirá cosméticos y accesorios limitados, tales como una mochila de huevos de dragón, un ala delta de Drogon y un pico de la espada "Garra", disponibles en la tienda de objetos únicamente, no en el pase de batalla de esta recién estrenada segunda temporada.

El skin de la apodada "Madre de los Dragones" incluirá tres estilos diferentes: su atuendo predeterminado de Khaleesi, una versión con capa y un estilo enfocado en su faceta monárquica. El skin de Jon incluye una armadura de la Guardia de la Noche con una capa desmontable.

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They’ve faced some fierce battles, but this is their first Battle Royale



From Westeros to Fortnite, welcome Daenerys, Jon Snow and the Night King 🐉🐺❄️ pic.twitter.com/HNvdtx6Z64 — Fortnite (@Fortnite) March 21, 2026

Asimismo, la colaboración traerá una mochila de guadaña del Rey de la Noche y una mochila con el escudo de la Casa Stark, además de algunos gestos como "Madre de Dragones" y "Reclama el Trono".

¿Qué costo tienen los objetos coleccionables?

El paquete completo de "Juego de Tronos" tiene un costo de 4 mil monedas V; mientras que los skins por separados tienen un precio de mil 800 monedas V, los picos entre 500 y 800 paVos, las mochilas 300 paVos y el ala delta mil 200 paVos.

Cabe señalar que este lanzamiento llega luego de la reestructuración global en los precios de la moneda virtual del juego y la expansión del videojuego a la tienda de aplicaciones de Google Play para dispositivos móviles.

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