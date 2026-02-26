Esta semana finalmente se lanza el esperado Resident Evil Requiem, la novena entrega de la reconocida saga de survival horror de Capcom.

Aunque los entusiastas del formato físico tienen que esperar hasta el 27 de febrero para poseer su copia, aquellos que adquirieron el título en formato digital cuentan con la ventaja de acceder al contenido de manera anticipada gracias a la función de preinstalación.

Este sistema permite descargar los archivos necesarios de inmediato para que, al cumplirse el plazo oficial, el inicio de la partida sea instantáneo.

Foto: Cortesía

Lee también: Resident Evil Requiem sorprende con brutal cortometraje live action; desata elogios en redes

Horarios de activación confirmados para México y Latinoamérica

De acuerdo con el sitio especializado en videojuegos Atomix.vg, para quienes optaron por la versión digital, la disponibilidad se rige estrictamente por la zona horaria local. En México, los usuarios de PC pueden iniciar su partida desde el 26 de febrero a las 23:00 horas, mientras que en consolas la habilitación ocurre el 27 de febrero a las 00:00 horas.

Esta misma logística aplica para El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, con la PC liberando el contenido una hora antes de la medianoche del 27 de febrero.

En regiones como Ecuador, Colombia, Panamá y Perú, el lanzamiento para PC se programa para las 00:00 horas del 27 de febrero, mientras que las consolas deben esperar hasta la 01:00 hora local.

Para Venezuela, Bolivia y la República Dominicana, el acceso en PC comienza a la 01:00 horas y en consolas a las 02:00 horas del mismo día. Finalmente, en el Cono Sur (Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile), Resident Evil Requiem puede jugarse en PC desde las 02:00 horas y en consolas a partir de las 03:00 horas del 27 de febrero.

Con estos datos, la comunidad de jugadores ya prepara sus dispositivos para el retorno a las calles devastadas de Raccoon City en uno de los estrenos más relevantes de 2026.

Foto: Cortesía

Lee también: ¡No es GTA VI! El videojuego que rompió un Récord Guinness tras su tiempo de desarrollo

El despliegue digital y el candado global de Capcom

De acuerdo con las dinámicas actuales de la industria, el título presenta un "candado global" que restringe el acceso hasta un horario específico de activación.

Según se reporta, este acceso varía dependiendo tanto de la región geográfica como de la plataforma de juego (PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, Steam o Epic Games Store), permitiendo que algunos sistemas habiliten el ingreso antes que otros para experimentar la historia de Leon, Grace y los nuevos horrores de Raccoon City.

Instituciones especializadas en el análisis de mercados digitales, como la Entertainment Software Association (ESA), señalan que estos lanzamientos escalonados permiten a las empresas gestionar la carga de los servidores de manera eficiente.

Por su parte, la firma de análisis Newzoo atribuye el éxito de estas preventas digitales a la inmediatez que el consumidor busca en franquicias de alto perfil como Resident Evil.

También te interesará:

Eclipse Lunar 2026: esta es la hora exacta para ver la Luna de sangre en México

¿Qué es el “Hobby Dogging”, nueva tendencia viral que está causando revuelo en redes?; aquí te lo decimos

Banco Azteca entra a los fondos de inversión; lanza Azteca 1 para ampliar el acceso financiero en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov