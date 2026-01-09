Reportera exhibe intento de extorsión de policía de tránsito en Naucalpan; conductor acusa que le pidieron 5 mil 200 pesos

Más Información

A través de redes sociales se ha vuelto viral un video de una reportera de TV Azteca, quien captó el momento en el que un policía del intenta extorsionar al conductor de un vehículo particular.

La mañana del pasado jueves 8 de enero, la periodista mexicana de 29 años, Kariana Colmenero, reportera de TV Azteca, captó cómo un supuesto policía de tránsito intentaba extorsionar al conductor de un vehículo con placas del extranjero. El suceso ocurrió en las inmediaciones del Periférico Norte -a la altura de Primero de Mayo-, en el municipio de Naucalpan, Edo. Mex.

La reportera de TV Azteca, Kariana Colmenero, intentó cuestionar al policía de tránsito, quien se echó a correr para huir del lugar. Foto: TV Azteca
La reportera de TV Azteca, Kariana Colmenero, intentó cuestionar al policía de tránsito, quien se echó a correr para huir del lugar. Foto: TV Azteca

¿Qué captó TV Azteca en video?

De acuerdo con el reporte del medio, las cámaras de Fuerza Informativa Azteca captaron al presunto policía de tránsito pidiéndole una "mordida" al conductor de un vehículo con placas del extranjero.

El automovilista confesó a Kariana Colmenero que a pesar de contar con todos los permisos necesarios para manejar y circular con su auto en el país, fue extorsionado por el oficial de tránsito -quien exigía una "mordida" de 5 mil 200 pesos- y amenazado con ser despojado del vehículo si no pagaba la "fianza".

A fin de obtener un testimonio, la reportera de TV Azteca intentó acercarse al supuesto policía, quien se comenzaba a alejar de la zona. Al darse cuenta que Colmenero lo seguía para cuestionarlo, el hombre con casco blanco comenzó a correr. Logró reunirse con el grupo de "agentes" que lo esperaban en la siguiente calle y quienes, al percatarse de la situación, subieron a sus motocicletas, huyendo del lugar.

Autoridades de Naucalpan emiten comunicado

Luego de que se reportaran las irregularidades y el suceso se volviera viral en redes sociales, la Guardia Municipal de Naucalpan emitió un comunicado oficial afirmando que se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer la noticia difundida por Azteca Noticias.

En el comunicado agregaron que se rechaza cualquier acto de corrupción y se invita a la sociedad a denunciar las conductas sospechosas, irregularidades o abusos cometidos por servidores públicos del municipio.

Comunicado de la Guardia Municipal de Naucalpan. Foto: Guardia Municipal Ciudad Naucalpan
Comunicado de la Guardia Municipal de Naucalpan. Foto: Guardia Municipal Ciudad Naucalpan

¿Quién puede levantar infracciones en Naucalpan?

Las autoridades del municipio recordaron a la población que a partir del pasado 23 de diciembre, en Naucalpan únicamente el personal femenino de la Subdirección de Movilidad está facultado para levantar infracciones.

Las mujeres, quienes se distinguen por portar uniforme naranja, son las únicas responsables de imponer multas, y siempre mediante terminal electrónica.

Cualquier irregularidad puede reportarse al:

  • Teléfono: 55 8789 5590
  • WhatsApp: 5521954160
  • Línea de Infracción Transparente Edomex: 800 900 3300

