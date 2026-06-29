El fenómeno de los personajes virales en la gastronomía global vuelve a enfrentar cuestionamientos severos debido a la experiencia de comensales de alto perfil.

El exfutbolista y director técnico mexicano Aldo de Nigris expuso públicamente una presunta estafa en el restaurante Nusr-Et, propiedad del célebre carnicero y chef turco Nusret Gökçe (conocido mundialmente como Salt Bae), ubicado en la Ciudad de México.

A través de sus plataformas digitales, el deportista manifestó su descontento tras recibir una cuenta con cargos inesperados, argumentando que le aplicaron una estrategia de cobro abusiva dentro del establecimiento.

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A pesar de que el empresario turco mantiene un silencio en sus canales oficiales respecto al incidente en territorio mexicano, los detalles del suceso continúan trascendiendo.

El origen del meme viral y la vertiginosa construcción de su imperio global

La fama internacional de Nusret Gökçe comenzó de forma fortuita en enero del año 2017. De acuerdo con los registros históricos del portal especializado en cultura digital e internet Know Your Meme, el carnicero se transformó en un fenómeno global tras la difusión de un video de 36 segundos titulado "Ottoman Steak".

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En la grabación, el cocinero realizaba un movimiento coreografiado y extravagante para esparcir cristales de sal gruesa, dejándolos deslizar por su antebrazo. Este gesto bautizó al personaje como Salt Bae, otorgándole una enorme relevancia digital que decidió aprovechar para expandir su cadena de restaurantes de lujo por las principales capitales del mundo (como Nueva York, Miami y Londres) antes de que el meme perdiera vigencia en las redes sociales.

Sin embargo, el vertiginoso crecimiento de su modelo de negocio (basado primordialmente en cobrar sumas exorbitantes a celebridades y turistas por cortes de carne cubiertos de oro comestible) pronto encontró severos obstáculos.

Nusr Et y su tradicional gesto para condimentar la carne con sal / Foto: Instagram Nusr Et

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Las demandas laborales y las disputas legales en el mercado estadounidense

La reputación del carnicero turco no solo ha sido cuestionada por la crítica culinaria, sino también por las autoridades judiciales de la Unión Americana. Archivos y documentos oficiales de los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York evidencian que el corporativo de Nusret Gökçe enfrentó severas demandas colectivas interpuestas por sus propios excolaboradores. Los trabajadores de servicio acusaron formalmente a la administración de prácticas ilícitas, las cuales incluyeron la retención sistemática de propinas y conductas de discriminación laboral dentro de las sucursales estadounidenses.

Aunado a esto, las quejas legales expusieron esquemas de evasión en las compensaciones del personal operativo. Aunque Nusr-Et clasificó a los parrilleros como sous chefs exentos para evitar pagarles horas extras, su principal función era asar carnes en las cocinas y no tenían autoridad gerencial, según alega la demanda.

De acuerdo con la Ley de Normas Laborales Justas y la Ley Laboral de Nueva York, los cocineros y trabajadores de cocina deben ser remunerados por las horas trabajadas que excedan las cuarenta a razón de una vez y media su salario regular. Pagar a los trabajadores de cocina con un salario fijo los priva del pago de horas extras al que tienen derecho por ley. Esta constante acumulación de escándalos legales terminó por mermar la estabilidad financiera de algunas de sus sedes, confirmando portales de monitoreo comercial de la industria restaurantera el cierre de Nusr-Et Burger en Nueva York.

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