Monterrey se convierte este lunes en el escenario de uno de los duelos más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con el enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, dos selecciones que han dejado grandes sensaciones durante la fase de grupos y que buscarán mantener vivo el sueño de conquistar el título.

La escuadra neerlandesa llega con la etiqueta de favorita después de finalizar como líder del Grupo F con siete puntos. Además de su solidez colectiva y la calidad de sus figuras, contará con un importante respaldo en las gradas, donde se espera una amplia presencia de aficionados europeos para impulsar al equipo en territorio mexicano.

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Del otro lado estará Marruecos, una selección que continúa consolidándose como una de las potencias emergentes del futbol mundial tras su histórica actuación en Qatar 2022. Con una generación repleta de talento y personalidad, los africanos arribaron a esta instancia luego de concluir en el segundo puesto del Grupo C con siete unidades, igualados en puntos con Brasil, pero superados por los sudamericanos debido a los criterios de desempate.

Con dos equipos en gran momento y estilos de juego contrastantes, el duelo promete emociones de principio a fin en busca de un boleto a la siguiente ronda del torneo.

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