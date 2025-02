¿Quién es Renata del Castillo?; actriz de "Como dice el dicho" pide oraciones tras ser hospitalizada de emergencia

Renata del Castillo, reconocida actriz mexicana, compartió el pasado miércoles 18 de febrero a sus seguidores de Instagram que había sido hospitalizada de emergencia debido a un posible caso de trombosis.

Por medio de una historia en su cuenta, ésta relató que comenzó a sentir un dolor intenso en sus omoplatos, el cual se había extendido a su brazo; motivó de su visita urgente al hospital.

“Hola bandita chula, ¿cómo están? Yo no con muy buenas noticias. Estoy en el hospital, en urgencias, porque traigo un dolor desde ayer super intenso en los omoplatos y ya se pasó a mi brazo. La oncóloga me dijo hace rato que me viniera ya, porque por la inmunoterapia que por fin ya la recibí el martes, puede ser una trombosis", expresó.

Renata del Castillo. Foto: Captura de video

La actriz no solo compartió su angustia, sino que también pidió a sus seguidores que oraran por ella, en busca de la fuerza necesaria para enfrentar este nuevo desafío.

Aunado a ello, en una actualización sobre su estado de salud, la tarde de este jueves 20 de febrero subió una segunda historia, donde indicó que los estudios que le habían realizado mostraron que su corazón se encontraba en buen estado, pero sus pulmones no, ya que le habían encontrado algunos tumores en ellos; así como agua en su pulmón izquierdo.

¿Quién es Renata del Castillo?

Renata del Castillo, quien comenzó su carrera en 2001 con la telenovela "Cuando seas mía" en TV Azteca, se ha consolidado como una de las actrices más destacadas de la televisión mexicana.

A lo largo de los años, ha formado parte de exitosos proyectos como las telenovelas "Vencer el desamor" y "Amar a muerte", así como de series como "Control Z" y "Como dice el dicho".

Su versatilidad como actriz y su entrega en cada uno de sus personajes le han permitido ganarse un lugar importante en el corazón de su audiencia.

A finales de 2022, Renata reveló que había sido diagnosticada con cáncer cérvicouterino, enfermedad que se había extendido a otras partes de su cuerpo. Esta noticia fue un golpe fuerte tanto para ella como para sus seguidores, quienes le brindaron su apoyo incondicional.

La enfermedad afectó su movilidad, llevándola a utilizar silla de ruedas por un tiempo. Sin embargo, siempre mostró su fortaleza y su capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Actriz Renata del Castillo lucha para seguir viva y estar con su hijo. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En julio de 2024 tomó la difícil decisión de suspender su tratamiento de quimioterapia debido a los efectos secundarios que le provocaron. A pesar de ser desahuciada por los médicos, decidió optar por un tratamiento alternativo basado en medicina de precisión, con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

Tras esto, su hijo Mateo y sus allegados organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudarla a cubrir los altos costos del tratamiento, una acción que la actriz agradeció profundamente.

