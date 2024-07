Renata del Castillo solicita apoyo económico para nuevo tratamiento: enfrenta cáncer en etapa terminal

Renata del Castillo, conocida por su participación en producciones como “Como dice el dicho”, sigue firme en su lucha contra el cáncer diagnosticado en 2020. Actualmente, la actriz está solicitando ayuda económica a sus seguidores para cambiar de tratamiento.

Hace unas semanas, la artista anunció en redes sociales que no podía continuar con las sesiones de quimioterapia debido a las complicaciones que le provocaban. “Voy a compartir una noticia que no había dado: ya no me voy a poder hacer quimioterapias. Lo hablé con mi oncóloga debido a los sangrados que la quimio me está provocando. Esto, obviamente, se desencadena en un avance del cáncer, pero yo tengo mucha fe y voy a seguir en la lucha”, comentó Renata.

A pesar de que los médicos le informaron que su padecimiento está en etapa terminal, Renata mantiene la esperanza de que un nuevo régimen médico le brinde una oportunidad. El 22 de julio, reveló que fue contactada por una persona con un proyecto para salvar vidas y se convirtió en candidata para un tratamiento alternativo, motivada principalmente por su hijo Mateo. “Este tratamiento me impulsa a seguir luchando con cada gramo de mi ser, por mí y por mi hijo Mateo, a quien amo profundamente. Solo me tiene a mí y yo a él. Quiero verlo crecer y darle todo mi apoyo”, agregó.

Renata pidió el apoyo de sus seguidores para financiar el tratamiento alternativo y compartió los métodos para aportar. “En esta ocasión quiero suplicarles que me ayuden a juntar dinero para mi tratamiento. Necesito recaudar 190 mil pesos para cubrir su duración. Por favor, ayúdenme”, solicitó.

Además, enfatizó que su situación es crítica: “¡Con lo que me hicieron antes, dejaron mi cuerpo muy mal con los tratamientos previos! ¡Ayúdenme por favor!”, expresó.

Hoy, Renata publicó un video en el que se le ve recostada en una cama. Aprovechó para agradecer las muestras de afecto que ha recibido y, con optimismo, anunció que la próxima semana se realizará una PET, una técnica diagnóstica no invasiva que muestra la actividad y el metabolismo de los órganos del cuerpo. “Vamos a ver hasta dónde ha avanzado el cáncer. Tengo un poquito de miedo, pero vamos a darle”, concluyó del Castillo.