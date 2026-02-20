¿Quién es Rafa Olarra?; el director argentino que fue visto en una cita junto a Pedro Pascal

En los últimos días un nuevo escándalo se ha difundido incansablemente en redes sociales. Se trata del nuevo romance entre el actor chileno Pedro Pascal y el argentino Rafael Olarra, quienes fueron fotografiados juntos en calles de la ciudad de Nueva York.

En las imágenes capturadas y difundidas por el portal estadounidense TMZ ambos lucen muy cercanos, envueltos en un ambiente de confianza e intimidad, mientras disfrutaban de una caminata tranquila, un almuerzo casual y una función de cine para ver Cumbres Borrascosas.

Las fotografías fueron tomadas el pasado fin de semana, en el marco del Día de San Valentín en el barrio Lower East Side de Manhattan en Nueva York, desatando un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible cita romántica entre ambos personajes.

Las imágenes capturadas mostraron a la dupla en un paseo por Nueva York, así como un almuerzo casual y una visita al cine. Foto: Backgrid / The Grosby Group

¿Quién es Rafael Olarra?

Originario de Buenos Aires, Argentina, Rafael Olarra es un director y creativo argentino de 42 años vinculado al mundo del cine y la producción audiovisual. Olarra estudió en el Colegio San Martín de Tours y logró incursionar en diferentes disciplinas artísticas como lo es la pintura, fotografía, escultura y dirección de arte en la Universidad del Cine.

A los 18 años viajó a Madrid en España y realizó distintos proyectos, como colaborar con el Cirque Du Soleil. A lo largo de su trayectoria ha participado en distintos proyectos independientes, principalmente enfocados en la dirección y el desarrollo creativo. Trabajó en varias campañas de revistas como Vogue, Vanity Fair y V Magazine.

Aunque no es una figura masiva en la industria internacional, dentro del circuito artístico local ha construido una carrera sólida ligada a propuestas contemporáneas. En Instagram cuenta con más de 61 mil seguidores, donde comparte fotografías de su estilo de vida y viajes, describiéndose como un "viajero aventurero, escalador motivado y triatleta".

Su perfil ha sido, hasta ahora, más discreto que mediático, por lo que su reciente aparición pública junto a Pedro Pascal lo colocó inesperadamente bajo los reflectores. Entre 2019 y 2021, el director estuvo en una relación sentimental con el actor británico Luke Evans.

La conversación digital y mediática comenzó cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una velada en actitud cercana. Las imágenes se viralizaron rápidamente, impulsadas por la popularidad global de Pascal, reconocido por sus papeles en series como The Last of Us y The Mandalorian.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas oficiales sobre la naturaleza de su encuentro, por lo que todo permanece en el terreno de la especulación. Por su parte, usuarios en plataformas como X e Instagram reaccionaron con entusiasmo y sorpresa.

