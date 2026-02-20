Corona celebra 100 años con concierto masivo en el Zócalo de CDMX junto a Shakira

La marca mexicana Corona conmemora su centenario con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1° de marzo, cerrando un año de celebraciones que destacaron su impacto cultural y su conexión con generaciones de mexicanos.

Como parte del cierre de los festejos por sus 100 años, Corona anunció un espectáculo masivo en el corazón del país, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, que reunirá a miles de personas en una noche que promete convertirse en un momento histórico. La artista invitada será Shakira, quien encabezará esta celebración que une música, identidad y orgullo en uno de los escenarios públicos más emblemáticos del mundo.

Un siglo impulsando “el Extra” de México

A lo largo de 100 años, Corona ha construido una narrativa ligada al concepto del “Extra”: una actitud que invita a ir más allá, a crear, a innovar y a representar a México en el mundo con autenticidad.

Durante su centenario, la marca activó diversas iniciativas de agradecimiento a sus consumidores, integrando recompensas inmediatas, experiencias musicales y dinámicas de gran escala. Entre ellas destacó una de las promociones más ambiciosas en su historia, diseñada para reconocer la lealtad de millones de personas en todo el país.

Además, la celebración coincidió con los 15 años del Corona Capital, consolidado como uno de los festivales musicales más relevantes de Latinoamérica. La expansión del formato a través de Corona Capital Sessions en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Mérida permitió que la experiencia trascendiera la capital y llegara a nuevos públicos.

El Zócalo como escenario de identidad colectiva

El concierto gratuito en el Zócalo marca el punto culminante del centenario. Más allá del espectáculo, representa un gesto simbólico: reunir a miles de personas en un espacio que históricamente ha sido testigo de momentos clave para el país.

Con esta celebración, Corona reafirma su vínculo con México y su papel dentro del panorama cultural, no solo como marca, sino como impulsora de experiencias que conectan generaciones. La música, en esta ocasión, funciona como puente entre pasado, presente y futuro.

Impacto cultural que trasciende generaciones

A lo largo de un siglo, Corona ha participado activamente en espacios vinculados al deporte, el cine, la música y el entretenimiento. Su presencia constante en eventos de alto impacto ha contribuido a posicionarla como una embajadora global del talento y la creatividad mexicana.

El concepto de “Corona es nuestro nombre y Extra nuestro apellido” resume la filosofía que ha guiado su historia: una apuesta continua por elevar estándares y proyectar liderazgo dentro y fuera del país.

Mirando hacia los próximos 100 años

La marca proyecta su futuro con una visión enfocada en innovación, desarrollo y expansión internacional, fortaleciendo su portafolio y consolidando su presencia global.

El concierto del 1° de marzo no solo cierra una etapa conmemorativa, sino que abre una nueva era bajo la premisa de que el “Extra” es una actitud que impulsa progreso y creatividad.

En el corazón de la capital, Corona celebrará un siglo de historia recordando que cada generación tiene la capacidad de dar el Extra y construir lo que sigue.

