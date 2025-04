¿Quién es Lupita "TikTok"?; influencer es acusada de negligencia infantil tras hospitalización de su bebé en Monterrey

Mariana Rodríguez, titular de "Amar a Nuevo León", confirmó este lunes que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capullos ha iniciado una investigación sobre la situación familiar de la creadora de contenido conocida como "Lupita TikTok" y su hija recién nacida, quien actualmente se encuentra hospitalizada.

Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó a través de sus redes sociales que desde hace días recibió reportes de ciudadanos preocupados por el entorno en el que se encuentra la menor, en el municipio de Guadalupe. Estos mensajes alertaban sobre una posible situación de riesgo para la integridad física y emocional de la bebé.

"Ayer tuvieron que internar de emergencia a la bebita, quiero que sepan que ya estamos trabajando en ellos y lo más probable es que la bebé llegue a Capullos”, señaló.

Asimismo explicó que luego de realizarle varios estudios a la menor, el DIF detectó una presunta negligencia infantil debido a un posible consumo de sustancias en el entorno familiar, lo cual representa un riesgo.

"No es un tema de que queramos o no quitar a la bebé. Hay un tema de consumo de sustancia que no es aceptable para una bebé recien nacida", dijo.

¿Quién es Lupita "TikTok"?

Guadalupe, conocida en redes sociales como "Lupita TikTok", es una creadora de contenido originaria de Monterrey que alcanzó notoriedad luego de aparecer en un video junto al influencer Adrián Marcelo.

A través de sus cuentas oficiales, comparte de forma constante aspectos de su rutina, mostrando actividades cotidianas que conectan con una audiencia diversa.

Su presencia digital ha sido motivo de conversación en varias ocasiones, principalmente por los comentarios que ha recibido relacionados con su condición física, ya que tiene enanismo.

Aunque ha sido blanco de ataques en línea por su apariencia, la tiktoker ha enfrentado este tipo de situaciones con firmeza. Ha transformado los señalamientos en una oportunidad para generar conciencia sobre la diversidad corporal y los desafíos sociales que viven muchas personas. Lo ha hecho a través de publicaciones que buscan promover la empatía y el respeto, integrando en sus mensajes una perspectiva personal basada en su experiencia.

A diferencia de otros perfiles en redes sociales, su contenido destaca por mostrar sin filtros diferentes aspectos de su vida diaria. Esta apertura ha generado una comunidad digital que valora su autenticidad, permitiéndole fortalecer su presencia en línea y ampliar su alcance.

Durante 2024, Guadalupe anunció públicamente que se encontraba en la espera de su primera hija, junto a su pareja, identificado como Sonrris Medellín.

