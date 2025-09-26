¿Quién es “Lady patadas”?, la mujer que agredió a un policía en la alcaldía Benito Juárez

A través de redes sociales han circulado los videos de una mujer que agredió a un policía en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, la mujer habría tenido un problema sentimental con su expareja que desencadenó en la agresión física hacia el elemento Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y posteriormente, en su traslado al Juez Cívico.

La SSC de la capital del país ha informado sobre la detención de la mujer por la agresión cometida contra el policía en la colonia Miravalle.

El suceso, que quedó registrado en video, no tardó en ser difundido a través de redes sociales, donde ya se ha vuelto viral y usuarios han apodado a la mujer como "Lady patadas".

Detienen a mujer que agredio a un policía en la alcaldia Benito Juárez por un problema sentimental con su ex pareja Foto: Especial.

¿Quién es "Lady patadas"?

"Lady patadas" es la mujer que agredió a un policía en la alcaldía Benito Juárez el pasado jueves 25 de septiembre. De acuerdo con el periodista, Carlos Jiménez, la mujer fue identificada como Tania Moreno, sin embargo, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

La SSC informó que la mujer intentó ingresar a la fuerza al domicilio de su expareja, pero al serle negado el acceso, comenzó a azotar la puerta e insultarlo.

Tras un reporte de una persona agresiva en la zona, un elemento policial llegó al lugar e intentó calmarla, sin embargo, la mujer se tornó más agresiva y lanzó varias patadas al policía.

En la plataforma X, antes Twitter, el Sistema Internacional de Atención a Emergencias (Siade), compartió los videos del incidente.

Respecto a un video que circula en redes sociales, en el que se observa a una mujer que agrede físicamente a un policía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa:



Los hechos ocurrieron la mañana de este jueves cuando, a través de la frecuencia de… pic.twitter.com/GQOlEXgOvE — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) September 25, 2025

En el video viral se observa a la mujer pateando en diversas ocasiones al policía, mientras también lo agrede verbalmente con una variedad de gritos e insultos.

Luego de la llegada de otra unidad policial para apoyo, la ciudadana fue detenida y presentada ante el Juez Cívico.

La SSC detalló que personal de la Dirección General de Asuntos Internos y de Derechos Humanos ya está brindando acompañamiento jurídico al policía agredido, con la finalidad de que pueda presentar su denuncia formal ante las autoridades competentes.

*Con información de Juan Carlos Williams.

