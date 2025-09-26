Critican en redes a mujer que agredió a policías de la PBI en estación del Metro Zócalo, la apodan “Lady Cachetadas”

Durante la tarde del pasado martes 23 de septiembre, elementos de la Policia Bancaria e Industrial (PBI) fueron agredidos verbal y físicamente por una mujer, en la estación Zócalo - Tenochtitlan, en la línea 2 del metro.

De acuerdo con la información oficial, la mujer se encontraba con un menor de edad, mientras que la agresión con golpes e insultos comenzó cuando los oficiales le solicitaron avanzar, con el fin de evitar obstruir el paso y agilizar con la cantidad de gente en el lugar.

La incomodidad de la mujer comenzó por la alta cantidad de usuarios que habían en el lugar y que no podía caminar rápidamente, finalmente, la petición de los oficiales continuó con ella lanzándoles cachetadas e insultos.

Lee también Video viral: mujer acusa a hombre de violentarla en el metro y pasajeros salen en su defensa

Estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro de la CDMX. Foto: Archivo - El Universal

Usuarios nombraron a la mujer con el apodo de "Lady Cachetadas"

Durante la confrontación un hombre decidió acercarse para tratar de ayudar en la situación, pero la actitud y agresiones de la mujer hacia los uniformados continuaron, toda la situación se grabó, y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales como 'X'.

El video de casi dos minutos, muestra actitud prepotente de la mujer junto con comentarios como “te lo dije”, “es tu trabajo, toda la put* gente va para allá y ocupan todos los carriles, ¿no pueden poner orden?”, “¿Tú que?, ¿eres qué o qué?. otro cachetadón haz de querer”.

Al final la mujer se retiró del lugar y los oficiales siguieron con sus actividades, horas después el STC Metro informó que el personal de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, Derechos Humanos y Asuntos Internos brindará acompañamiento legal al oficial agredido, con el objetivo de que presente la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, hasta ayer por la tarde no se reportaron personas detenidas.

Lee también ⁠Caso “Papayita”: lanzan corrido en honor a Carlos Gurrola, tras muerte por presunta broma de compañeros de trabajo

#ULTIMAHORA



Mujer cachetea y patea a un policía del Metro Ciudad de México🇲🇽 @MetroCDMX ❌



La agresora es pareja sentimental del Trabajador del #MetroCDMX (Jefe de estación de Línea 2), el cual presume ser cercano al Director @AdrianRubalcava , comentan qué NO es la primera… pic.twitter.com/e1M3EyBqVo — Fan MetroViral (@MetroViralMx) September 25, 2025

*Con información de Juan Carlos Williams

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/dcs