La tarde de este miércoles, las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concentraron a miles de personas tras la llegada de la activista, filósofa y política estadounidense Angela Davis.

Mediante la cuenta oficial de Cultura UNAM en la red social X, la institución confirmó que la fila de asistencia para escuchar el diálogo "Abolición, feminismo, ¡ahora!" mantuvo un crecimiento continuo horas antes del inicio programado a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Angela Davis, filósofa feminista estadounidense. Foto: EFE / Boris Roessler, archivo & X, vía @@librosunam

¿Quién es Angela Davis?

Angela Yvonne Davis es una académica afrodescendiente, pensadora marxista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California en Santa Cruz. De acuerdo con información del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, su trabajo teórico resalta por entrelazar el feminismo, la crítica al capitalismo, la lucha antirracista y la revisión del sistema penal.

Dentro de sus aportaciones más relevantes destaca el libro Mujeres, raza y clase, obra donde problematiza la concepción tradicional de la maternidad y analiza las estructuras del poder.

Según análisis académicos del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista (GLEFAS), los planteamientos de Davis permitieron abordar la situación de los hombres negros más allá de los estereotipos raciales, además de cuestionar la ideología del sistema carcelario.

La visión de la autora incluye los siguientes puntos centrales expresados en sus investigaciones y foros internacionales:

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El sistema industrial carcelario: La reivindicación del abolicionismo de las prisiones como una alternativa para replantear el concepto de justicia. Derechos reproductivos: La contextualización del aborto y la maternidad a partir de la imbricación entre raza, género y clase social. Internacionalismo: El compromiso histórico con causas de liberación y autonomía de los pueblos, entre ellos el palestino. Interseccionalidad: La vinculación directa entre el sexismo, el clasismo y el racismo estructural dentro del pensamiento contemporáneo.

¿Te quedaste sin ver a #AngelaDavis y a Gina Dent? ¡Puedes leer el texto de su coautoría aquí cuando quieras! Además, puedes leer la revista completa en línea. https://t.co/qCSLABf8CB pic.twitter.com/c1kK0GRsq9 — Revista de la Universidad (@revista_unam) August 27, 2026

Razones de su presentación en la FILUNI 2026 y transmisión en vivo

La visita de Angela Davis a la Máxima Casa de Estudios corresponde a la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI 2026), desarrollada del 25 al 30 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En este espacio encabeza la conferencia magistral "Abolición, feminismo, ¡ahora!", foro que comparte con la teórica Gina Dent y que cuenta con la moderación de Amneris Chaparro Martínez, directora del CIEG.

Según los datos emitidos por el portal oficial de TV UNAM, el encuentro de acceso gratuito se transmite en vivo mediante señal televisiva, su plataforma de internet y sus canales de Facebook y YouTube, a la par de las redes institucionales de Libros UNAM.

La programación general de la feria integra también la participación de autores como Cristina Rivera Garza, Gonzalo Celorio y Luis García Montero, teniendo como invitada de honor a la Universitat de València.

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