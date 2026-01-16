¿Quién es iShowSpeed?; influencer documenta en vivo el interior de las pirámides de Egipto

Hoy en día, cada vez son más los creadores de contenido que buscan dejar su huella en el mundo del internet y el entretenimiento digital, apostando por propuestas originales, formatos innovadores y narrativas auténticas que les permitan diferenciarse en un entorno competitivo. Recientemente, los videos de creadores visitando lugares difíciles de acceder se han vuelto populares.

El nombre del youtuber estadounidense conocido como iShowSpeed se volvió tendencia en los últimos días, pues su gira por el continente africano llamada "Speed Does Africa" ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. A lo largo de este proyecto, el streamer ha visitado diferentes países, transmitiendo en vivo cada una de sus experiencias en tiempo real en las plataformas de YouTube y Twitch.

Entre sus paradas más destacadas figuran el país de Angola, Mozambique, Zimbabue, Ruanda, Kenia, Etiopía y Egipto, donde fue recibido con un acceso exclusivo a las pirámides de Giza, incluyendo la gran pirámide de Keops y el Gran Museo Egipcio, convirtiéndose en el primer streamer en transmitir en directo el interior de una de las siete maravillas del mundo antiguo. La transmisión superó los 48 millones de espectadores simultáneos.

El creador de contenido estadounidense ha hecho varias giras en Asia, Europa y África. Foto: Captura de pantalla Instagram

Durante el recorrido privado por el interior de las pirámides el pasado 14 de enero, Darren fue acompañado todo el tiempo por un experto arqueólogo y recorrió diversos pasadizos estrechos e inclinados, cámaras de piedra y espacios emblemáticos como la Gran Galería y la Cámara del Rey, donde mostró el sarcófago revestido de granito. También visitó otras zonas externas como las famosas esfinges, y disfrutó de un agradable viaje sobre camellos en el desierto.

iShowSpeed: un referente del contenido digital contemporáneo

Nacido en el estado de Ohio en Estados Unidos en enero de 2005, Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido entre sus fanáticos como iShowSpeed, es un creador de contenido de 20 años que alcanzó gran popularidad en 2016 gracias a la plataforma de YouTube, donde actualmente cuenta con más de 48 millones de suscriptores.

Con más de 44 millones de seguidores en Instagram, Darren ha alcanzado gran relevancia a nivel mundial a lo largo de su carrera, tanto con el público estadounidense como de otras partes del mundo, incluyendo espectadores de habla hispana. Su contenido se caracteriza principalmente por su humor enérgico y espontáneo, acompañado de reacciones exageradas y un estilo auténtico.

Darren comenzó a construir su canal con videos y tutoriales sobre videojuegos como FIFA, Fortnite y NBA 2K, interactuando con sus espectadores y ganándose el cariño de la comunidad gamer. Posteriormente, en 2021, decidió incursionar en los videos de reacciones, donde sus gritos y respuestas exageradas captaron la atención de un público amplio en TikTok.

Finalmente, Darren incursionó en otro tipo de contenidos como retos virales, blogs de viajes y transmisiones en vivo, conectando con las audiencias más jóvenes y convirtiéndose en una de las figuras más aclamadas de la cultura digital. Darren también es conocido por su gran fanatismo al fútbol, específicamente al jugador portugués Cristiano Ronaldo.

Actualmente, además del mundo del streaming , Darren también ha incursionado en la música, con canciones de ritmos pegajosos y dinámicos como "I know" o "Can you be all mine?", las cuales han reunido más de 500 mil vistas en la plataforma de YouTube. Su perfil multifacético y su personalidad caótica lo han llevado a constituirse como uno de los creadores más vistos en todo el mundo.

