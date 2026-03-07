Más Información

10 plantas que no deberías tener en casa si tienes gatos; conoce por qué son peligrosas

10 plantas que no deberías tener en casa si tienes gatos; conoce por qué son peligrosas

Descubre la forma efectiva de eliminar las chinches de tu ropa; evita plagas en temporada de calor

Descubre la forma efectiva de eliminar las chinches de tu ropa; evita plagas en temporada de calor

¿Quién es Freddy Leyva?; CD9 detiene actividades de integrante tras polémica en redes

¿Quién es Freddy Leyva?; CD9 detiene actividades de integrante tras polémica en redes

Lisa de Blackpink presume tierno momento con “Punch”, el mono bebé viral; comparte épicas imágenes en Instagram

Lisa de Blackpink presume tierno momento con “Punch”, el mono bebé viral; comparte épicas imágenes en Instagram

Equinoccio de Primavera 2026: esta es la hora exacta para ver el cambio de estación en México; ¿dónde verlo?

Equinoccio de Primavera 2026: esta es la hora exacta para ver el cambio de estación en México; ¿dónde verlo?

A través de un comunicado, la boyband mexicana CD9 dio a conocer el cese de las actividades de, uno de sus integrantes, dentro del grupo. Esta repentina decisión se tomó en base a las recientes polémicas difundidas en redes sociales que incluyen al músico y su comportamiento.

En los últimos días, Freddy se posicionó en la conversación mediática luego de viralizarse una serie de en los que presuntamente pedía fotografías íntimas y dinero prestado a fanáticas, además de intercambiar supuestos enfrentamientos verbales, adjetivos despectivos e intimidaciones con otros usuarios.

"CD9 es un proyecto que hemos construido muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes", escribió el resto de las integrantes del grupo Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque, enfatizando en el compromiso de actuar con responsabilidad.

Lee también:

CD9 confirmó en redes sociales el cese de actividades por parte de uno de sus integrantes. Foto: Captura de pantalla X
CD9 confirmó en redes sociales el cese de actividades por parte de uno de sus integrantes. Foto: Captura de pantalla X

"Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad", añadieron, aclarando que el resto de los integrantes continuarán cumpliendo con sus compromisos y actividades programadas dentro del grupo.

Freddy Leyva: de CD9 a la polémica

Nacido el 19 de enero de 1995 en Ciudad de México, José Alfredo Pacheco Leyva, mejor conocido entre sus seguidores como Freddy, es un cantante, bailarín y uno de los integrantes de CD9, una popular banda juvenil mexicana de pop latino que debutó en abril de 2013 de la mano de Sony Music México.

En 2021 la agrupación se disolvió por completo, lo que le permitió a Freddy explorar a profundidad su carrera como solista y publicar algunos temas musicales independientes, como "Derroche", "Florecer", "Fe", "Fantasma" y su más reciente éxito "El Arrebatado", explorando géneros como el pop alternativo y sonidos urbanos como el trap.

Lee también:

En la plataforma de YouTube cuenta con un poco más de 13 mil suscriptores, mientras que en Instagram reúne cerca de los 510 mil seguidores, donde comparte fotografías y videos de su día a día, como salidas con amigos, comidas, conciertos y paseos casuales, además de imágenes promocionales junto al resto de integrantes.

En abril 2024 la agrupación tomó la decisión unánime de regresar oficialmente a los escenarios y en diciembre de 2025 lanzaron nueva música, lo que marcó su regreso al estudio. En 2026 estrenaron el sencillo "Rockstar", apostando por una faceta creativa más madura y continuando con una nueva etapa con sonidos renovados.

Leyva responde en redes sociales

Aunado a ello, el artista se pronunció en su cuenta personal de X, dando su versión de los hechos de manera pública. En su mensaje, Leyva recalca que los fragmentos de conversaciones compartidos están fuera de contexto y además insinúan cosas que no ocurrieron. "Nunca he acosado ni he exigido fotografías a nadie", sentenció.

El cantante respondió a las recientes polémicas en su cuenta personal de X. Foto: Captura de pantalla X
El cantante respondió a las recientes polémicas en su cuenta personal de X. Foto: Captura de pantalla X

Asimismo, detalló que el intercambio de mensajes fue con una persona adulta y reconoció que interactuar en mensajes privados puede prestarse a malas interpretaciones, asumiendo su responsabilidad por haber respondido. Por otra parte, también mostró su rechazo frente a cualquier forma de acoso, abuso o violencia hacia las mujeres.

"Crecí viendo de cerca situaciones que marcaron profundamente y que me enseñaron a no tolerar jamás ese tipo de conductas. Jamás actuaría de esa manera", recalcó. Además, agregó: "También considero importante señalar que utilizar causas sociales legítimas para atacar o generar atención en redes sociales termina perjudicando a quienes realmente necesitan ser escuchadas".

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]