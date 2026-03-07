¿Quién es Freddy Leyva?; CD9 detiene actividades de integrante tras polémica en redes

A través de un comunicado, la boyband mexicana CD9 dio a conocer el cese de las actividades de Freddy Leyva, uno de sus integrantes, dentro del grupo. Esta repentina decisión se tomó en base a las recientes polémicas difundidas en redes sociales que incluyen al músico y su comportamiento.

En los últimos días, Freddy se posicionó en la conversación mediática luego de viralizarse una serie de mensajes privados en los que presuntamente pedía fotografías íntimas y dinero prestado a fanáticas, además de intercambiar supuestos enfrentamientos verbales, adjetivos despectivos e intimidaciones con otros usuarios.

"CD9 es un proyecto que hemos construido muchos años con trabajo, disciplina y un compromiso profundo entre nosotros y con ustedes", escribió el resto de las integrantes del grupo Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque, enfatizando en el compromiso de actuar con responsabilidad.

CD9 confirmó en redes sociales el cese de actividades por parte de uno de sus integrantes. Foto: Captura de pantalla X

"Por eso, para quienes formamos parte de este grupo, es muy importante cuidar lo que CD9 representa y seguir honrando esta historia con responsabilidad", añadieron, aclarando que el resto de los integrantes continuarán cumpliendo con sus compromisos y actividades programadas dentro del grupo.

Freddy Leyva: de CD9 a la polémica

Nacido el 19 de enero de 1995 en Ciudad de México, José Alfredo Pacheco Leyva, mejor conocido entre sus seguidores como Freddy, es un cantante, bailarín y uno de los integrantes de CD9, una popular banda juvenil mexicana de pop latino que debutó en abril de 2013 de la mano de Sony Music México.

En 2021 la agrupación se disolvió por completo, lo que le permitió a Freddy explorar a profundidad su carrera como solista y publicar algunos temas musicales independientes, como "Derroche", "Florecer", "Fe", "Fantasma" y su más reciente éxito "El Arrebatado", explorando géneros como el pop alternativo y sonidos urbanos como el trap.

En la plataforma de YouTube cuenta con un poco más de 13 mil suscriptores, mientras que en Instagram reúne cerca de los 510 mil seguidores, donde comparte fotografías y videos de su día a día, como salidas con amigos, comidas, conciertos y paseos casuales, además de imágenes promocionales junto al resto de integrantes.

En abril 2024 la agrupación tomó la decisión unánime de regresar oficialmente a los escenarios y en diciembre de 2025 lanzaron nueva música, lo que marcó su regreso al estudio. En 2026 estrenaron el sencillo "Rockstar", apostando por una faceta creativa más madura y continuando con una nueva etapa con sonidos renovados.

Leyva responde en redes sociales

Aunado a ello, el artista se pronunció en su cuenta personal de X, dando su versión de los hechos de manera pública. En su mensaje, Leyva recalca que los fragmentos de conversaciones compartidos están fuera de contexto y además insinúan cosas que no ocurrieron. "Nunca he acosado ni he exigido fotografías a nadie", sentenció.

El cantante respondió a las recientes polémicas en su cuenta personal de X. Foto: Captura de pantalla X

Asimismo, detalló que el intercambio de mensajes fue con una persona adulta y reconoció que interactuar en mensajes privados puede prestarse a malas interpretaciones, asumiendo su responsabilidad por haber respondido. Por otra parte, también mostró su rechazo frente a cualquier forma de acoso, abuso o violencia hacia las mujeres.

"Crecí viendo de cerca situaciones que marcaron profundamente y que me enseñaron a no tolerar jamás ese tipo de conductas. Jamás actuaría de esa manera", recalcó. Además, agregó: "También considero importante señalar que utilizar causas sociales legítimas para atacar o generar atención en redes sociales termina perjudicando a quienes realmente necesitan ser escuchadas".

