¿Quién era Yu Menglong, el actor chino que murió tras caer de un edificio en Pekín?

Este jueves 11 de septiembre se reportó el fallecimiento del actor chino Yu Menglong de 37 años, luego de caer del quinto piso de un edificio en el distrito de Chaoyang en la ciudad de Pekín en China.

El suceso lo dio a conocer el equipo de gestión del artista, a través de un comunicado en la plataforma 'Weibo', en donde informaron que el accidente ocurrió durante la madrugada del jueves, luego de que el actor asistiera a una reunión privada con amigos cercanos el miércoles 10 de septiembre.

De acuerdo con algunos testigos, el actor se retiró de la reunión alrededor de las 2 de la mañana, fue a su habitación y cerró la puerta con llave. Horas después, cerca de las 6 de la mañana su cuerpo fue hallado por un transeúnte.

Yu Menglong era un actor y cantante chino, popular en la industria del entretenimiento y de la televisión. Foto: Redes Sociales / IMDb

¿Quién era Yu Menglong?

Nacido en 1988 en Urumqi, Xinjiang en China, Yu Menglong, mejor conocido por su nombre artístico Alan Yu, fue uno de los actores y cantantes más reconocidos en China. Su carácter multifacético le permitió incursionar tanto en la actuación como en el canto, convirtiéndose en uno de los rostros más emblemáticos del mundo del entretenimiento.

Alan Yu se graduó en el Instituto de Artes Escénicas en Beijing y debutó como actor en 2011. Posteriormente, en el año 2013, lanzó su primer sencillo titulado "Just Nice" junto a su primer álbum de estudio "Toy". Además, también fue director de distintos videos musicales.

Su trabajo más importante fue para el drama histórico "Go Princess Go" en 2015, donde dio vida al noveno príncipe y se posicionó como uno de los "Flower Boys" más populares del país. También participó en algunas producciones internacionales, como la serie de televisión "Eternal Love" en 2017, en la que interpretó a Bai Zhen.

Menglong Yu en "Eternal Love". Foto: IMDB

Por otro lado, en 2019 fue reconocido con el premio al actor revelación del año, en el festival de cine y televisión 'Golden Bud Network', gracias a su actuación en la serie de televisión de 1992 "La nueva leyenda de madame Serpiente Blanca".

Finalmente, su repentino fallecimiento causó gran conmoción en la industria del entretenimiento y dejó un enorme vacío en la televisión asiática. Sin embargo, su legado permanecerá vivo en los distintos personajes del actor. "Con gran tristeza informamos a todos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre de 2025", informó la agencia del actor.

