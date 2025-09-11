11-S: NASA recuerda cómo se vio el atentado a las Torres Gemelas desde el espacio

A 24 años del atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de New York en Estados Unidos, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) revive cómo se vivió el ataque aéreo terrorista desde el espacio.

¿Cómo se vio el atentado del 11/11 desde el espacio?

El comandante de la Expedición 3, Frank Culbertson, se encontraba a bordo de la Estación Espacial Internacional de la NASA, siendo el único estadounidense fuera del planeta en el momento del ataque. "Es horrible ver cómo sale humo de las heridas de tu propio país desde una perspectiva tan privilegiada", reflexionó.

De acuerdo con su testimonio, desde las alturas se pudo observar una gran columna de humo que se levantaba entre las nubes de la zona de Manhattan en la ciudad de NY. "El humo parecía tener una extraña formación en la base de la columna que se extendía al sur de la ciudad".

El astronauta Frank Culbertson documentó a través de fotografías como se vio el atentado de las torres gemelas el 11 de septiembre. Foto: NASA

En ese momento el ex astronauta tomó una cámara de video y se asomó por la ventana en busca de una perspectiva distinta, a más de 300 kilómetros de distancia. "Aparte del impacto emocional de que nuestro país sea atacado y miles de nuestros ciudadanos y tal vez algunos amigos sean asesinados, el sentimiento más abrumador donde estoy es de aislamiento".

Un tributo para las víctimas del atentado

Para honrar a las víctimas que dejó este atentado terrorista, la NASA organizó la campaña "Banderas para Héroes y Familias", en donde confeccionó cerca de 6 mil banderas pequeñas en el vuelo STS-108 del Endeavour para entregar a las familias de los afectados el 14 de junio de 2002, Día Nacional de la Bandera.

"La NASA quería crear un homenaje apropiado a las personas que perdieron la vida en los trágicos sucesos del 11 de septiembre", explicó Goldin, administrador de la NASA en aquel entonces. "Las banderas estadounidenses son un símbolo patriótico de nuestra fuerza y solidaridad, y de la determinación de nuestra nación de prevalecer".

Por otro lado, los trabajadores de la empresa tecnológica Honeybee Robotics, quienes durante el momento del atentado se encontraban construyendo y monitoreando un par de herramientas para moler las cáscaras erosionadas de las rocas de Marte, hallaron una forma muy creativa de rendir tributo a los fallecidos por el ataque.

La NASA rindió homenaje a las víctimas del atentado terrorista el 11 de septiembre. Foto: NASA/Frank Culbertson

Los empleados utilizaron el aluminio que se recuperó de las torres destruidas para fabricar la protección metálica que recubre los cables de cada herramienta de abrasión de rocas en Marte. Este metal lleva la imagen de una bandera estadounidense y permanecerán en el territorio del planeta rojo por largos años, en memoria de las víctimas del 11-S.

