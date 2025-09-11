Fans del actor y cantante chino Yu Menglong, mejor conocido como Alan Yu, lloran y lamentan su muerte en redes sociales, el artista, conocido por sus papeles en "Go Princess Go" y "Eternal Love", perdió la vida al caer de un edificio en Pekín.

Los primeros detalles de la tragedia fueron compartidos por un bloguero llamado Detective Xiaoyan, quien detalla que Yu y un grupo de amigos estaban una reunión nocturna antes de que se descubriera su cuerpo.

El cantante de 37 años se habría retirado de la reunión en la madrugada, acto seguido se fue a su habitación y la cerró con llave; su cuerpo fue descubierto abajo alrededor de las 6 de la mañana por un transeúnte.

"Con profundo pesar, informamos a todos que nuestro querido YML falleció el 11 de septiembre de 2025 debido a una caída desde un edificio. La investigación policial ha descartado cualquier sospecha criminal. Que el difunto descanse en paz", escribió el estudio Yu Menglong.

Alan Yu, cuyo nombre real es Yu Menglong, nació el 15 de junio de 1988 en China.

Menglong Yu nació el 15 de junio de 1988 en Urumqi, Xinjiang, China, se graduó en el Instituto de Artes Escénicas de Beijing, lo que cimentó su carrera artística.

Debutó como actor en 2011 y lanzó su primer sencillo como cantante en 2013, llamado "Just Nice".

¿En qué proyectos participó Alan Yu?

Series de televisión:

Go Princess Go (2015) - interpretó al 9.º Príncipe.

Eternal Love (2017) - interpretó a Bai Zhen.

Xuan-Yuan Sword: Han Cloud (2017) - interpretó a Muyun.

All Out of Love (2018) - interpretó a Cheng Tianen.

The Legend of White Snake (2019) - interpretó a Xu Xian.

Who's Not Rebellious Youth (2019) - interpretó a Lu Xiang.

Unstoppable Youth (2019-2020) - interpretó a Fu Anyan.

The Love Lasts Two Minds (2020) - interpretó a Jing Ci.

The Moon Brightens For You (2020) - interpretó a Lin Fang.

The Fated General (2020) - interpretó a Li Gan.

Películas:

Intrude The Widow Village at Midnight (2017) - como Tan Gang.

For Love to Let Go (2016) - como Mu Qi.

Warrant the Reborn (2016) - como Joven Maestro.

Love Studio (2016) - como Tian Hao.

Shi Jie La Ma Da (2016) - como Duan Yafu.

Love Has Been Here Before (2015) - como Long Long.

Dream Come True (2015) - como Ma Meng.

Young Adult (2014) - como Calvin.

Temporary Family (2014) - cameo.

The Rules (2014) - como Xiao Xia.

The Changing Times (2012) - corto.

Little Prince (2011) - corto.

