¿Quién era Enrique Estrada, director del DIF en el Salto, Jalisco, que fue hallado muerto?

El director del DIF El Salto, Jalisco, Enrique Estrada, fue hallado muerto la madrugada del pasado viernes 12 de diciembre.

El hallazgo ocurrió en la vivienda del funcionario, ubicada en la colonia Parques del Castillo. De acuerdo con los primeros informes, fueron los vecinos quienes reportaron el suceso, pues escucharon ruidos de movimiento y actividad extraña.

Al llegar la policía, la puerta del domicilio estaba abierta y el cuerpo de Enrique Estrada fue localizado en el interior, presuntamente con heridas provocadas por un arma blanca.

De acuerdo con el reporte oficial, el funcionario de 27 años se encontraba en la vivienda en compañía de una o más personas. Representantes del municipio de El Salto han confirmado que ya se encuentran colaborando con las autoridades estatales para investigar el caso.

Kike Estrada con Monserrat Arroyo Farias, presidenta de DIF El Salto. Foto: Facebook Enrique Estrada

¿Quién era Enrique Estrada?

Enrique Estrada Jiménez, apodado "Kike", de 27 años, desempeñaba el cargo de Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio El Salto, Jalisco.

De acuerdo con el sitio web del Gobierno municipal, Kike Estrada se encontraba cursando una licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno y anteriormente se había desempeñado como secretario privado del ex presidente municipal Ricardo Santillán.

A través de su perfil de Facebook, el funcionario expresaba su cariño y compromiso con el municipio: "Nací, crecí y vivo en El Salto, ¡Aquí están mis pilares! por ello no dejo de trabajar por mi gente".

También compartía frecuentemente imágenes de sus actividades diarias como funcionario y como civil, en familia, con sus mascotas y con amigos.

Foto: Facebook Enrique Estrada

En su última publicación, realizada el pasado 10 de diciembre, Estrada compartió que había hecho una donación de juguetes para, debido a la temporada navideña, regalarlos a las niñas y niños que lo necesitan en el municipio:

"Estamos listos para vivir una Navidad Fantástica que llevará sonrisas a miles de niñas y niños de nuestro municipio. Muy pronto recorreremos nuestras colonias en la caravana navideña, organizada por Nena Farías y coordinada por la Dra.Monserrat Farías , para llevar sonrisas a donde más se necesita. Hoy me sumé con mi granito de arena, porque cada gesto cuenta y cada juguete puede convertirse en un recuerdo inolvidable", escribió en la descripción de su publicación el funcionario.

Foto: Facebook Enrique Estrada

