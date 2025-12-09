¿Quién era “El Cometa Show”, comediante regiomontano que murió a los 40 años?

Más Información

Jesús Alberto González, conocido como ”, falleció el lunes 8 de diciembre a los 40 años.

Aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas, la noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y admiradores expresaron su tristeza y enviaron mensajes de despedida.

Entre ellos destacó su amigo y compañero Mike Salazar, quien escribió un emotivo mensaje en el que recordó a Jesús como alguien capaz de iluminar cualquier espacio con su sola presencia.

“Hoy nos toca despedir a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír, también dejó una marca imborrable en quienes lo conocimos y en el público de Zona de Desmadre. Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento”, compartió el comediante en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue “El Cometa Show”?

Jesús Alberto González, nacido en Monterrey, Nuevo León, en 1985, era un comendiante que creció rodeado de humor gracias a su padre, Chis Chas.

Desde joven se interesó por el escenario y, con el tiempo, desarrolló un estilo propio que lo convirtió en una figura reconocida dentro de la comedia regiomontana.

Él fue “El Cometa Show”. Foto: Redes sociales
Él fue “El Cometa Show”. Foto: Redes sociales

Su propuesta se caracterizaba por un humor directo y cercano, inspirado en situaciones de la vida cotidiana, anécdotas familiares y vivencias personales que conectaban con el público de manera natural. Esa autenticidad lo llevó a consolidarse como uno de los comediantes más queridos en el circuito de stand-up del norte del país.

A lo largo de su carrera se presentó en varios foros, bares y teatros, además de mantenerse activo en redes sociales como Instagram, donde compartía clips de sus presentaciones y contenido humorístico.

Su capacidad para transformar lo cotidiano en risa le permitió ganarse el cariño de una amplia audiencia y el respeto de otros comediantes.

