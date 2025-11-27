¿Quién es Tanya Vázquez, actriz que interpretó a Fátima Bosch en “La Fea Más Bella”?

El nombre de Fátima Bosch, recién coronada Miss Universo 2025, continúa siendo tendencia en redes sociales. Sin embargo, esta vez el motivo no es su triunfo, sino una curiosa coincidencia con una de las telenovelas más populares de Televisa.

En 2006, durante la transmisión de "La Fea Más Bella" por el canal de "Las Estrellas", apareció un personaje llamado también Fátima Bosch, una modelo con participación breve dentro de la historia. Detrás de ese papel estuvo la actriz mexicana Tanya Vázquez, quien recientemente retomó la atención del público luego de que internautas confundieran el nombre de su personaje con el de la actual reina de belleza.

A través de su cuenta de Instagram, Tanya expresó su sorpresa al ver que su antiguo personaje volvió a cobrar relevancia casi dos décadas después, todo debido a la coincidencia de nombre entre la modelo ficticia y la modelo mexicana que hoy ostenta la corona universal.

¿Quién es Tanya Vázquez?

Tanya Vázquez es una actriz y modelo mexicana con más de veinte años de trayectoria en televisión, teatro y pasarelas.

Nació el 31 de julio de 1977 en Nayarit y se formó profesionalmente en elCentro de Educación Artística (CEA)deTelevisa.

Su carrera inició en el teatro, debutando en 1996 con la obra Perro callejero. Paralelamente incursionó en el modelaje y participó en certámenes de belleza, representando a México en el concurso Miss Costa Maya Internacional celebrado en Belice.

Su llegada a la televisión ocurrió a finales de los años noventa con apariciones en telenovelas como"María Isabel","Amor Gitano","Mujeres engañadas"y"Rayito de luz". Con el tiempo, consolidó su presencia en melodramas de Televisa, participando en producciones como:

Rubí

Amor Real

La Fea Más Bella , donde interpretó a Fátima Bosch

, donde interpretó a Al diablo con los guapos

Mañana es para siempre

Corazón indomable

Tras casi dos décadas vinculada aTelevisa,Tanya Vázquez dio un giro a su carrera en 2023 al integrarse a TV Azteca. Este cambio le abrió nuevas oportunidades y, posteriormente, en 2025, se incorporó como conductora al programa Sale el Sol, donde continúa vigente en la pantalla mexicana.

