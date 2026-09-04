Autoridades mexiquenses localizaron sin vida al creador de contenido y vidente Víctor Manuel Sixtos Vázquez, mejor conocido como Farath Coronel "El Brujo Mexicano". El cuerpo fue encontrado al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Bosques del Lago en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre de 41 años, quien era conocido por ser un famoso vidente al colaborar en programas de Televisa y Univisión, presentaba heridas de bala al momento de hallado por policías municipales.

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Víctor Manuel Sixtos Vázquez, conocido en el mundo artístico como Farath Coronel La Diabla, fue localizado sin vida en Cuautitlán Izcalli. 04/09/2026. | Foto: Especial.

¿Quién era “El Brujo mexicano”?

Coronel, también era conocido en el medio con el apodo de “La Diabla”, sobrenombre que utilizaba en sus redes sociales como Instagram y Facebook, donde tenía más de 15 mil seguidores.

El vidente fue excolaborador del programa matutino “Hoy”, donde protagonizó secciones dedicadas a temas esotéricos, astrología, lectura de tarot y numerología.

Actualmente “La Diabla” encabezaba un segmento en un programa de radio de la estación 92.9 “La KeBuena” con predicciones y horóscopos. En sus plataformas digitales invitaba a sus seguidores a participar para obtener consultas gratuitas al aire.

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Farath Coronel, conocido como "La Diabla" y también como "El Brujo mexicano", murió a los 41 años. Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la última publicación de "La Diabla" en redes sociales?





La última publicación del vidente en redes sociales, fue horas antes de su asesinato, donde por medio de un video se dirigió a sus seguidores para compartir que tenía una nueva cuenta en "X", donde estaría atendiendo dudas y compartiendo su trabajo como modelo.

Asimismo, llamo la atención otro post compartido una noche antes de morir, donde hacía mención a sus predicciones cumplidas sobre sismos en México y Estados Unidos.

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