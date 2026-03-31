¿Quién era Arturo Rivera?; vocalista de Grupo Reacción fue asesinado durante fiesta en Tijuana

El pasado domingo 29 de marzo, el vocalista de Grupo Reacción fue asesinado mientras amenizaba una fiesta de cumpleaños. El hecho ocurrió durante la madrugada, en pleno desarrollo del evento.

De acuerdo con información preliminar, el propio festejado habría sido quien abrió fuego contra el cantante y uno de los músicos que lo acompañaban. La agresión tuvo lugar en un salón de fiestas ubicado en la colonia Ciudad Jardín, al este de la ciudad.

Lee también: Asesinan en fiesta a vocalista de Grupo Reacción, banda norteña en Tijuana; cumpleañero habría disparado

¿Cómo ocurrió el ataque?

Los primeros reportes indican que el presunto agresor, un joven de aproximadamente 25 años, comenzó disparando al aire. Sin embargo, momentos después dirigió el arma hacia los integrantes del grupo.

El grupo de música norteña fue contratado para una fiesta en donde dispararon en su contra / Foto: Facebook

En el lugar perdió la vida Arturo Rivera, vocalista del grupo de música norteña. Por su parte, Raúl, también miembro de la agrupación, resultó herido por impactos de bala y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica.

¿Quién era Arturo Rivera?

Arturo Rivera, conocido también como “El Pollo”, formaba parte de Grupo Reacción desde 2017. Además de ser vocalista, se desempeñaba como bajista de bajo quinto, un instrumento clave dentro del regional mexicano.

Arturo Rivera, vocalista de Grupo Reacción. Foto: Redes sociales

Originario de Baja California, había ganado reconocimiento junto a su grupo por interpretar covers de temas como “La loca”, “Cómo te llamas paloma” y “Si la ves”, los cuales compartían en plataformas digitales como YouTube.

Además de los covers, también participó en la creación de canciones como “Hoy te vas”, “Se acabó” y “Mil pretextos”, con las que buscaban consolidar su propio estilo.

En redes sociales, especialmente en Instagram, mantenía una presencia activa. Solía compartir fragmentos de sus presentaciones, covers y momentos junto a su banda, así como algunas fotografías personales, lo que le permitió conectar de forma cercana con sus seguidores.

Lee también: Los Recoditos: ¿quién es Rafa González, vocalista de la banda que fue denunciado por su esposa de maltrato?

Reacción del grupo tras lo sucedido

Tras el ataque, Grupo Reacción compartió un mensaje a través de su cuenta de Facebook. En el comunicado, agradecieron las muestras de apoyo y solidaridad que han recibido "en estos momentos difíciles."

Asimismo, expresaron su pesar por la pérdida de su compañero y enviaron condolencias a sus familiares, destacando el impacto que deja su ausencia tanto a nivel personal como dentro de la agrupación.

Tras el ataque, Grupo Reacción compartió un mensaje a través de su cuenta de Facebook. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Ni humedad ni moho en casa; 10 plantas que decoran y ayudan a absorber el exceso de agua

¿Cuál es la diferencia entre desmaquillante y agua micelar?; estos son sus usos

Simulacro Nacional 2026 enviará alerta a celulares; fecha, hora y qué debes saber del mensaje

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv