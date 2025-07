¿Quién era Anne Burrell?; famosa chef estadounidense se quitó la vida, revela forense

El pasado 17 de junio, la famosa chef Anne Burrell fue hallada sin vida en su departamento.

Por lo que, desde hace más de un mes, se comenzó una investigación que determinó que la causa de su muerte fue suicidio, informó la Oficina del Médico Forense en Jefe de Nueva York.

De acuerdo con The New York Times, la Chef, originaría de New York, fue “descubierta en la ducha inconsciente y sin reaccionar, rodeada de aproximadamente (100) pastillas variadas".

Lee tambiénSouth Park estrena temporada 27 con parodia a Trump; ¿dónde ver el primer episodio en español?

¿Quién era Anne Burrell?; famosa chef estadounidense se quita la vida

¿Quién era Anne Burrell?

Con más de dos décadas de experiencia cocinando frente a la televisión, la carrera de Burrell comenzó en el 2005 en el programa “Iron Chef”;, como ayudante de chef, y poco a poco comenzó a ganarse los corazones y el cariño de la audiencia, en 2008 consiguió su propio programa titulado “Secretos de una chef”.

Anne será considerada una de las chefs más queridas y carismáticas en la televisión estadounidense, estudió en el Culinary Institute of America y amplió sus estudios en Italia, antes de salir en la televisión, trabajó en algunos restaurantes prestigiosos en Nueva York.

Su impacto no sólo quedó en programas, también es autora de dos éxitos libros de cocina titulados “Own Your Kitchen: Recipes to Inspire & Empower: A Cookbook” y “Cook Like a Rock Star: 125 Recipes, Lessons, and Culinary Secrets: A Cookbook”.

Su pérdida dejará un vacío en todo lo relacionado a programas de cocina y en las millones de personas que la siguieron por más de 20 años a través de la pantalla.

Lee también ¿Habrá colaboración? Adrián Marcelo cambia su foto de perfil y usa imagen del Chicharito Hernández; lanza curiosa petición

¿Quién era Anne Burrell?; famosa chef estadounidense se quita la vida. Fuente: The New York Times

ffa/aosr