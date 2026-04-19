¿Qué significado tiene el color de tu gato?; conoce las creencias populares

Desde tiempos remotos, los gatos han despertado fascinación y misterio en una infinidad de culturas. Su andar sigiloso, su mirada penetrante y su independencia han alimentado una serie de creencias populares que van más allá de lo observable.

Entre estos elementos, el color de su pelaje ha adquirido un simbolismo particular, convirtiéndose en un factor al que se le atribuyen significados que oscilan desde la fortuna hasta la supuesta desdicha.

Aunque en la actualidad muchas de estas ideas han perdido fuerza, principalmente gracias al pensamiento científico, algunas siguen presentes en la cultura popular y en la vida cotidiana. Por ello, aquí te damos un recorrido al significado del color de los gatos según diversas creencias.

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En las creencias populares el color de tu gato dice mucho de lo que atrae. Foto: Canva

¿Qué significa el color del pelo de tu gato?

El pelaje de los gatos dice mucho más que cómo será su personalidad. Muchas leyendas y creencias culturales han hablado del significado que tiene que un felino atigrado, blanco, naranja, negro o gris llegue a tu vida:

Gatos negros

Aunque históricamente se les ha asociado con una reputación mala, que tiene que ver con lo oscuro, lo tenebroso y la brujería, su significado espiritual es todo lo contrario.

Están profundamente ligados a la intuición, el misterio, la magia y la protección. En la cultura escocesa y la japonesa los consideran guardianes de un hogar y se dice que atraen la fortuna y la buena suerte. Asimismo, en el antiguo Egipto eran considerados sagrados, pues se les asociaba a la diosa Bastet de la protección y la fertilidad.

Rompiendo mitos y adoptando gatos negros. Fuente: Freepik.

Gatos blancos

Los gatos blancos se asocian con la pureza, la paz, la sanación y la buena fortuna. Se les considera protectores del hogar, ya que alejan energías negativas y atraen el equilibrio energético.

Su presencia también representa la energía lunar y se dice que tienen una conexión con lo espiritual y lo angélico, la curación, la renovación y que también actúan como guardianes de los niños.

La sordera es más común en los gatos blancos, pero no una regla absoluta. Fuente: Freepik.

Gatos naranjas

Este tipo de gato está asociado a la vitalidad, la alegría, la creatividad y la prosperidad en la vida. Se les considera imanes de buena fortuna y abundancia; y se dice que a menudo llegan a los hogares para traer energía positiva y calidez. También se cree que su presencia alivia la tristeza y combate la soledad, ya que tienen una naturaleza cariñosa y juguetona.

El fascinante misterio de los gatos naranjas. Fuente: Freepik.

Gatos atigrados o tabby

Los gatos atigrados, también llamados tabby, simbolizan la conexión con la energía terrenal, la protección de las energías y vibras del hogar y la buena fortuna. Se les considera guardianes que absorben energías negativas, y a menudo se dice que reflejan la agilidad, la curiosidad y el equilibrio. También se dice que la raya de diferente color en forma de "M" de su frente representa leyendas de bendición y consuelo espiritual.

Foto: Pexels

Gatos grises

Los michis grises son considerados guardianes espirituales que aportan equilibrio, armonía, sabiduría, paz y estabilidad emocional a un hogar. Su color se asocia con la intuición, la neutralidad y la capacidad de calmar entornos tensos, pero también se dice que actúan como guías en momentos difíciles y que pueden atraer la buena fortuna.

Foto: Pexels

Gatos calico o carey

Este color de michi, que por genética son usualmente gatitas, son consideradas símbolos espirituales de buena fortuna, protección y energía femenina divina en diversas culturas. Se cree que sus tonalidades atraen la prosperidad, la armonía y el equilibrio al hogar, actuando como amuletos que ahuyentan las malas energías.

Foto: Canva

Gatos esmoquin o tuxedo

Estos gatitos que parece que siempre traen un trajecito muy elegante simbolizan espiritualmente el equilibrio, la dualidad (yin-yang), la buena suerte y la necesidad de alegría en la vida. Su personalidad representa la travesura y son un recordatorio de que no hay que tomarse la vida demasiado tan serio, promoviendo el equilibrio entre las obligaciones y la diversión.

Foto: Canva

Gatos vaquita

Según diversas creencias celtas, los gatos vaquita, es decir, blancos con manchas negras en el cuerpo, son significado de protección, armonía y lealtad extrema. Se dice que espiritualmente actúan como guardianes emocionales que ahuyentan las malas energías. También se les considera mensajeros del universo que traen equilibrio, amor incondicional y buena suerte a aquellas personas que los acogen.

Gatos cafés

Las creencias populares dicen que los gatos de color café significan el arraigo, la protección de lo terrenal, la estabilidad y la prosperidad. Se les considera guardianes del hogar que traen armonía, y conexión con la naturaleza y la Tierra, y se dice que le ayudan a sus dueños a mantenerse enfocados en el presente, aquí y ahora.

Gatos siameses

El significado espiritual de los gatos siameses los posiciona como guardianes de almas, símbolos de la buena suerte, la fortuna y la realeza. En la antigüedad, se creía que albergaban las almas de la realeza tailandesa al morir, actuando como mediadores entre lo terrenal y lo divino.

Gato siamés. Foto: Canva

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