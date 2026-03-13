¿Qué se celebra hoy, 13 de marzo?; conoce las efemérides de esta fecha

La jornada del 13 de marzo se presenta como un mosaico de eventos que abarcan desde la fundación mítica de civilizaciones hasta la preocupación científica por el descanso humano.

En esta fecha, la memoria histórica converge con la salud pública y la tradición religiosa, ofreciendo una perspectiva amplia sobre los cimientos de la identidad cultural y la calidad de vida contemporánea.

Una escena de la fundación de Tenochtitlan plasmada en el Códice Mendoza/ INAH

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La fundación de Tenochtitlan y el legado intelectual de México

El 13 de marzo de 1325 marca un hito fundamental en la historia de Mesoamérica. Según los registros históricos y arqueológicos, tras concluir su extensa peregrinación, los mexicas iniciaron la construcción de lo que se convertiría en la Gran Tenochtitlan. Este evento no solo representa el nacimiento de un imperio, sino la consolidación de un centro político y cultural cuya influencia perdura en el México actual.

En una dimensión más reciente de la historia nacional, el 13 de marzo de 1985 falleció en la Ciudad de México Jesús Silva Herzog. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Cultura de México (institución que resguarda la memoria de la Rotonda de las Personas Ilustres), Silva Herzog fue un catedrático universitario de alto prestigio y uno de los principales teóricos del desarrollo económico basado en la sustitución de importaciones. Su labor intelectual fue determinante para el diseño de las políticas económicas del país durante el siglo XX.

A nivel internacional, la fecha también registra sucesos de gran relevancia:

1604: En España, un incendio destruyó parte del Palacio Real de El Pardo (Madrid), provocando la pérdida de incalculables obras de arte.

En España, un incendio destruyó parte del Palacio Real de El Pardo (Madrid), provocando la pérdida de incalculables obras de arte. 1639: El Colegio Harvard recibió formalmente su nombre en homenaje al clérigo John Harvard, consolidándose como una de las instituciones académicas más antiguas de América.

El Colegio Harvard recibió formalmente su nombre en homenaje al clérigo John Harvard, consolidándose como una de las instituciones académicas más antiguas de América. 1969: En el marco del programa Apolo, la nave espacial estadounidense Apolo 9 retornó a la Tierra tras probar con éxito el módulo lunar, un paso decisivo para el posterior descenso en la Luna.

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Día Mundial del Sueño: un desafío de salud pública global

Más allá de los eventos históricos, este día se observa el Día Mundial del Sueño, una iniciativa establecida por la World Sleep Society (Sociedad Mundial del Sueño) y la Federación Mundial del Sueño.

El propósito fundamental de esta conmemoración es avanzar en la salud del sueño a nivel global, reconociendo que el descanso es un pilar esencial del bienestar junto con la nutrición y el ejercicio físico.

Según datos proporcionados por la World Health Organization (Organización Mundial de la Salud), el mundo enfrenta actualmente una "epidemia global de somnolencia e insomnio que amenaza la salud y la calidad de vida de las personas". La organización enfatiza la urgencia de abordar estos trastornos mediante estrategias de prevención y tratamiento, especialmente en regiones donde la medicina del sueño no ha logrado un desarrollo robusto.

Una alimentación equilibrada es un aliado natural para mejorar la calidad del sueño y cuidar tu bienestar integral. Foto: Freepik

Finalmente, el santoral católico dedica este día a la veneración de figuras que dedicaron su vida a la fe. De acuerdo con el Martirologio Romano, hoy se honra principalmente a Santa Cristina, patrona de arqueros y marineros.

Asimismo, el calendario eclesiástico recuerda a San Rodrigo de Córdoba, Santa Cristina de Persia, San Ansovino y San Sabino de Egipto, entre otros mártires que forman parte del patrimonio espiritual de la Iglesia.

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