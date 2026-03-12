Museo Franz Mayer alista evento dedicado al Meximalismo; ¿cuándo es y cómo conseguir entradas?

La Noche de Museos en la CDMX se alista con una cartelera cargada de arte en los recintos más icónicos de la ciudad y, entre los eventos que destacan en el mes de marzo se encuentra la famosa “Noche del Franz” con la temática “Meximalismo”.

En lo que va del 2026, el Museo Franz Mayer se ha posicionado como uno de los lugares favoritos para visitar durante los recorridos nocturnos que anuncian por medio de redes sociales del museo con originales temáticas inspiradas en sus exposiciones.

Basada en la exposición “¡Moda hoy! Diseño Latinoamericanx y Latinx Contemporáneo”, el recinto ubicado en el Centro Histórico presentará un evento especial dedicado a la Moda Meximalista que invita a explorar una estética vibrante que reivindica la intensidad de nuestra cultura.

Leer también: ¿Quién es Xican, rapero náhuatl creado con IA?; canciones desatan controversia en redes

Reúne a 47 diseñadores latinoamericanos. Foto: Abril Macias

¿Cuándo es la fiesta Meximalista en el Museo Franz Mayer?

El evento especial se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de marzo, donde el recinto mantendrá un ambiente lleno de colores vibrantes entre rótulos de mercado y exceso de brillo; como actividades principales tendrá una pasarela de Moda Meximalista, música y dinámicas especiales enfocadas a la cultura y la moda.

Asimismo, habrá 2x1 en taquilla para quienes acudan con atuendos inspirados en la temática Meximalista. Para obtener los boletos de este evento puedes acercarte directamente al museo o realizar la compra en su sitio web.

¿Qué es la moda Meximalista?

Esta tendencia cultural ha marcado ámbitos como la moda y el arte, celebrando la identidad mexicana a través de la saturación de colores, texturas y elementos icónicos; reivindicando el exceso como una respuesta a estéticas europeas como el ‘clean look’, donde se asocia el uso de lo sencillo y neutro como elegante y clásico.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs