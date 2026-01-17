¿Qué es la tribu del Amazonas?; investigador muestra imágenes inéditas de la etnia aislada

El pasado 13 de enero de 2026, el investigador y explorador naturalista estadounidense Paul Rosolie, reveló en una entrevista para el podcast de Lex Fridman, uno de los hallazgos más increíbles que ha hecho a lo largo de su carrera profesional: fotografiar y documentar a una de las tribus más alejadas de la civilización en una selva de Sudamérica.

Durante la conversación, el también escritor compartió algunas de las imágenes inéditas de una tribu no contactada antes, al occidente de la selva amazónica. La grabación compartida por Paul parece sacada de la escena de una película: un grupo de personas con lanzas, flechas de bambú y largos cabellos negros se avistan al otro lado de una playa, mirando a la cámara con miradas confundidas y curiosas, mientras mariposas revolotean entre la vegetación.

"Sabemos que en toda la cuenca del Amazonas todavía hay quizás miles de clanes de pueblos no contactados, personas que viven en aislamiento nómada y que quieren seguir así", señala el investigador, quien, según él, ha trabajado por dos décadas en las profundidades de la Amazonia y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Lee también: Luna de Nieve 2026: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México?; conoce la fecha exacta

El investigador explicó que el contacto de estas tribus con la civilización podría provocar su desaparición, mediante el contagio de enfermedades y la destrucción de su entorno. Foto: Captura de pantalla

¿Qué es la tribu del Amazonas?

De acuerdo con Rosolie, el inesperado encuentro con esta tribu ocurrió en la región peruana de la selva amazónica. El investigador y su equipo evitaron el contacto directo para evitar enfrentamientos peligrosos, pero pudieron filmar algunos segundos. Paul explica que estas personas viven aisladas voluntariamente en las partes más profundas de la jungla y se llaman a sí mismos como "Los Nomole".

Asimismo, el explorador cuenta que en los últimos años esa zona de la selva ha estado bajo ataque de madereros, mineros y narcotraficantes, representando un riesgo para el equilibrio de la vida silvestre. Por ello, recalcó sobre la importancia de proteger este tipo de comunidades indígenas a través de programas de conservación de la naturaleza que regulen la propagación de actividades ilegales, como la tala de árboles.

En cuanto a su descubrimiento, Paul mostró algunos videos de las armas rudimentarias que los guerreros de la tribu utilizaban para cazar. En algún momento de su encuentro, estos tensan su arco en dirección al equipo de exploración, sin embargo, la confusión y sorpresa ante algo completamente nuevo hizo que volvieran a bajar las herramientas mientras trataban de averiguar lo que estaba frente a sus ojos.

Lee también: Ella es Audrey Nuna; integrante de K-Pop Demon Hunters se presentará en la Feria de San Marcos

NEW: Never-before-seen footage of an uncontacted Amazonian tribe has been released by author Paul Rosolie on Lex Fridman's show.



The tribe was seen lowering their weapons before they were given a canoe of food.



Rosolie is a conservationist who has reportedly spent two decades… pic.twitter.com/a0WF9O2Pof — Collin Rugg (@CollinRugg) January 16, 2026

Para calmar la tensión, Paul explicó que les entregaron varios botes repletos de plátanos. También narra que, en un momento más relajado e íntimo, uno de los antropólogos se quitó su camisa y pantalón para lanzárlos a los integrantes de la tribu, quienes con curiosidad se las envolvieron en el cuerpo.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm