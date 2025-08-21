Más Información

La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

La Casa de Los Famosos 3: cuarta gala de nominación deja ola de memes; usuarios no perdonan

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 21 de agosto?; conoce qué se celebra este jueves

¿Cuáles son las efemérides de hoy, 21 de agosto?; conoce qué se celebra este jueves

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

Erika Buenfil denuncia robo en plaza Mítikah; acusa que personal de seguridad "no ayudó en nada"

Mexicano se disculpa con Katy Perry tras asistir a Venga la Alegría; “sí deberían disculparse”, dice la cantante

Mexicano se disculpa con Katy Perry tras asistir a Venga la Alegría; “sí deberían disculparse”, dice la cantante

Cada 21 de agosto se celebra el Día Mundial del , una enfermedad poco conocida, debido a ello, hoy se busca concientizar sobre la importancia del mismo.

De acuerdo con la Asociación Española de Síndrome DYRKA1A, el síndrome recibe ese nombre por el gen localizado en el brazo largo del cromosoma 21, en la región q22.13.

Este gen codifica la enzima quinasa 1A regulada por fosforilación de tirosina de especificidad dual, es decir, posee un papel esencial en el desarrollo del sistema nervioso y en el cerebral.

Lee también

¿Cuáles son los principales síntomas del Síndrome DYRK1A?

De acuerdo con la misma asociación, la enfermedad se caracteriza por una serie de signos y síntomas que incluye: discapacidad intelectual, problemas en el lenguaje, dificultades de alimentación, epilepsias, alteración conductual dentro del trastorno del espectro autista y tamaño reducido de la cabeza (microcefalia).

Este síndrome se debe a cambios genéticos que ocurren dentro del gen y afectan a la función de la proteína codificada por el mismo, además de tener un papel importante en la regulación de la función en muchas otras proteínas.

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas y qué cromosoma afecta
¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas y qué cromosoma afecta

¿Cómo se diagnostica este síndrome?

Los cambios en DYRK1A se logran identificar mediante estudios genéticos moleculares, el cariotipo molecular o arrayCGH permite detectar deleciones o duplicaciones que impliquen el gen DYRK1A. El mismo gen se encuentra en paneles NGS (next generation sequencing) para variantes puntuales y para el estudio de pacientes con cuadros de discapacidad intelectual, microcefalia, autismo y epilepsia.

Lee también

El diagnóstico no es sencillo ya que en ocasiones se confunde con otras patologías como el síndrome de Angelman o con cuadros de autismo, por lo que la atención temprana, la logopedia, terapia ocupacional y física, son de gran ayuda para que los pacientes puedan alcanzar su máximo potencial.

¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas, Fuente: Asociación española de síndrome de DYRK1A
¿Qué es el Síndrome DYRK1A?; conoce sus principales síntomas, Fuente: Asociación española de síndrome de DYRK1A

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses