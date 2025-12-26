¿Por qué las mascotas se convierten en la mejor compañía para enfrentar el dolor?

En Colombia, donde más del 60 % de los hogares convive con al menos un animal de compañía, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), un video reciente pone en el centro una experiencia que suele permanecer en el ámbito íntimo: el acompañamiento emocional que brindan los perros cuando las familias atraviesan situaciones críticas.

La producción audiovisual impulsada por Nutriss (una marca de alimento para perros de Grupo BIOS, en el marco de una iniciativa centrada en el vínculo entre las personas y sus animales de compañía), reúne relatos que permiten observar cómo estos animales pasan de ser parte del entorno doméstico a convertirse en un apoyo constante en momentos de pérdida y cambio.

Las mascotas pueden brindar apoyo emocional en momentos críticos. Foto: iStock

Uno de los testimonios corresponde al del comediante colombiano Nelson Polanía, quien ha enfrentado el fallecimiento de su esposa, la también comediante, Fabiola Posada. Antes de morir, ella había adoptado a la perrita Natilla, cuyo comportamiento cambió tras su ausencia.

Polanía relata que el animal lo acompaña de manera permanente y busca cercanía física como forma de consuelo. Para él, ese vínculo tiene un significado profundo: “Es como si el amor de mi esposa hubiera reencarnado en Natilla”. Actualmente, Natilla y Benito, el otro perro de la familia, hacen parte de la cotidianidad del hogar y representan una fuente de apoyo emocional.

Viajes, distancia y nuevos anclajes emocionales

El video también recoge la experiencia de la actriz cubana, Daniela Tapia, quien por razones laborales pasa largos periodos fuera de su país y lejos de su familia. En ese contexto, su perrita Manola se convirtió en un punto de estabilidad. Tapia resume ese lazo con una frase que marca su relación con el animal: “Para donde voy con ella, ahí está mi casa”.

Otro de los relatos es el de la creadora de contenido, Tuti Vargas, quien recibió a su perro Horus durante una etapa de vulnerabilidad emocional. Según su testimonio, la llegada del animal transformó su rutina y su estado de ánimo. Ella lo describe como un “terremoto” que irrumpió en su vida para modificarla y aportarle equilibrio.

En conjunto, las historias presentadas muestran cómo el vínculo con los perros ha adquirido un lugar relevante en la salud emocional de muchas personas y familias, especialmente en contextos de duelo, soledad o transición personal.

Foto: Canva

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en un informe de Nutriss.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

