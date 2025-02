¡Por poco! Mujer se salva de ser arrollada por un camión en Edomex; video se vuelve viral en redes

Los videos se han convertido en uno de los principales medios de comunicación a nivel mundial. El avance de la tecnología ha permitido que cualquier persona pueda registrar en video todo lo que las rodea y luego, en su gran mayoría, son volcados en las redes sociales y plataformas digitales que los convierten en producciones de dominio público.

Un accidente con suerte. Fuente: Instagram @TVAzteca

A estos podemos sumar los videos producidos por las cámaras de seguridad domiciliarias, de comercios y gubernamentales que, además de colaborar con la seguridad, sirven para dar cuenta sobre diversos hechos que acontecen. El Estado de México (Edomex) no es ajeno a ello y un claro ejemplo se produjo el pasado 10 de febrero.

Lee también: Músico utiliza su creatividad y crea tuba con materiales reciclados; video se vuelve viral en TikTok

Un accidente con suerte

Edomex fue el escenario de un siniestro vial que casi le cuesta la vida a una mujer. Ocurrió sobre la avenida Adolfo López Mateos, en Toluca, y tal como se ve en el video captado por cámaras de seguridad la situación no pasó a mayores de milagro y gracias al rápido accionar de un chofer de un camión del transporte público de pasajeros.

Una mujer se salvó de morir atropellada en Edomex pic.twitter.com/mRgEt0lOpG — ShowMundial (@ShowmundialShow) February 18, 2025

En el video se observa una unidad de transporte detenerse en el segundo carril de la avenida y el descenso de una mujer que no se percató que por el primer carril transitaba otro autobús. El impacto fue inevitable pero, milagrosamente, no terminó en tragedia ya que el conductor pudo frenar a tiempo.

Lee también: Tiktoker cubana defiende a México y enfrenta a extranjeros que lo critican; video genera debate en redes

La mujer que recibió el impacto cayó al suelo pero rápidamente se reincorporó y fue asistida por otro pasajero que descendió detrás de ella. El registro de las cámaras no solo ha sorprendido a los ciudadanos de Edomex sino que, al llegar a las redes sociales, ha dado lugar a un intenso debate sobre lo sucedido.

Algunas opiniones están divididas entre quienes cuestionan el accionar del conductor del primer autobús por no detenerse en la orilla para que desciendan los pasajeros, mientras que otros internautas cuestionan a la mujer por bajar en un lugar no permitido. “El autobús, por no orillarse y la joven por bajar en un lugar incorrecto sin precaución”, “El chófer del autobús por bajar al pasaje en un lugar no seguro y la mujer por no voltear a los lados el otro autobús él iba en su carril” y “El del autobús k no se orilla para bajar al personal”, son algunos de los comentarios que pueden leerse debajo del video viralizado.