Tiktoker cubana defiende a México y enfrenta a extranjeros que lo critican; video genera debate en redes

Quienes visitan a diario TikTok seguramente encontrarán diversos videos de personas que han dejado a tras su país de origen y se encuentran en otra parte del mundo probando suerte. Esta realidad que muchas personas viven, es documentada por algunos usuarios de esta red social y los ejemplos abundan.

Una cubana enamorada de México. Fuente: TikTok @yudith_de_la_paz

México es uno de los países en donde ciudadanos de distintos rincones del planeta han llegado en busca de una mejor calidad de vida. Sus experiencias son compartidas en plataformas como TikTok e Instagram por lo que es común encontrar apreciaciones sobre cómo es vivir en México y si llegar a tierras aztecas les ha cambiado la vida para bien o para mal.

Una cubana enamorada de México

Yudith de la Paz es una cubana que se encuentra viviendo en México y a través de su cuenta @yudith_de_la_paz posteó un video que ha generado un amplio debate. La usuaria tituló el video ¿Y tú cómo ves México? Y utilizó el Hashtag cubanosporelmundo para defender a México y enfrentar a algunos extranjeros que lo critican.

“Señores a mí que mal me cae que la gente diga México esta malísimo, en México no se puede vivir, no se puede prosperar”, expresa al comienzo del video. Su exclamación, enfrentando la cámara de su móvil, culmina con la contundente frase: “Váyanse a Cuba. Váyanse a Cuba y después me cuentan, para que se dejen de quejar”.

El video poco a poco se ha convertido en viral en TikTok y ha dado lugar a un gran debate entre quienes defienden a México y quienes hacen referencia a otros países y lo que han descubierto al emigrar. “Soy cubana vivo en México hace 10 meses y gracias a dios tengo mi negocio propio y de aquí no me voy”, “En México hasta el perro próspera”, “Mis paisanos en México la tienen fácil una comparación de Cuba”, “Soy cubana y vivo en México hace 20 años bendecida y agradecida”, “Yo tengo 25 años en México y es la mejor decisión de mi vida” y “México es maravilloso que viva México”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el posteo.