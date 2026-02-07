Pocos lo saben; esta es la mejor hora para usar la lavadora y ahorrar energía

Planificar el uso de la lavadora en horarios adecuados puede reducir el consumo de energía y disminuir la factura eléctrica de una vivienda. Especialistas en eficiencia energética recomiendan franjas horarias específicas para optimizar el funcionamiento del electrodoméstico y aprovechar tarifas más bajas.

Uno de los factores más importantes para ahorrar es evitar las horas de mayor demanda eléctrica, cuando las tarifas suelen ser más altas y el sistema energético trabaja al máximo de su capacidad. Las principales compañías eléctricas aplican tarifas variables a lo largo del día justamente para incentivar el uso de energía fuera de los picos de consumo.

Según la compañía energética Repsol, el mejor momento del día para poner la lavadora es temprano en la mañana, tipo 8:00 a.m. o en la noche, fuera de las horas en que la mayoría de los hogares y negocios usan electrodomésticos de gran potencia de forma simultánea.

Otra opción es antes de que comience la rutina habitual y aumente el consumo general de energía. Foto: Freepik

Generalmente, las tarifas más económicas se encuentran entre las 10 p. m. y las 6 a. m., cuando la demanda baja considerablemente. Programar el ciclo de lavado en ese intervalo no solo reduce el costo, sino que también ayuda al sistema eléctrico a distribuir mejor su carga.

Para quienes no tienen la posibilidad de elegir turnos nocturnos, otra opción recomendada es usar la lavadora en horas tempranas de la mañana, antes de que comience la rutina diaria habitual y aumente el consumo general de energía en el hogar.

Además del momento del día, los especialistas aconsejan aprovechar ciclos completos y eficientes: usar programas de carga completa, evitar lavados innecesarios y seleccionar modos de baja temperatura cuando la ropa no requiera agua caliente. Esto contribuye a disminuir tanto el consumo de electricidad como de agua.

También se recomienda combinar el uso eficiente de la lavadora con otras prácticas domésticas. Foto: Freepik

En muchos países y regiones, las compañías eléctricas ofrecen planes con tarifas diferenciadas por hora (conocidas como tarifas valle y punta). Revisar estos esquemas (que suelen estar disponibles en la factura o en las aplicaciones de los proveedores) permite identificar claramente cuándo el consumo cuesta menos, facilitando la programación de electrodomésticos de alto uso como la lavadora.

Para maximizar el ahorro, también se recomienda combinar el uso eficiente de la lavadora con otras prácticas domésticas, como lavar cargas completas, utilizar programas ecológicos y mantener el equipo en buen estado, ya que estos hábitos reducen la energía consumida por ciclo de lavado.

El programar la lavadora en las horas de menor demanda eléctrica (especialmente durante la noche o temprano en la mañana) puede traducirse en un ahorro significativo en el gasto energético del hogar, además de contribuir a una distribución más equilibrada del consumo en la red eléctrica.

Las tarifas más económicas se encuentran entre las 10 p. m. y las 6 a. m. Foto: Freepik

