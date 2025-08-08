Petco anuncia promociones y juguetes gratis por el Día del Gato; ¿cómo aplica la oferta?

La tienda especializada en productos y servicios para mascotas, Petco, lanzó una promoción por el Día del Gato 2025, la cual incluye cajas para tus michis y otros juguetitos.

La cadena de tiendas estadounidense, se ha posicionado muy bien en el mercado mexicano durante los últimos años por la gran diversidad de artículos y servicios para mascotas con la que cuenta, y por su enfoque que prioriza la salud y el bienestar de los animales de compañía.

Para celebrar el Día del Gato, Petco ha lanzado una serie de ofertas y promociones, que incluyen cajas de cartón para tus michis y juguetes.

Lee también Salinas Pliego lanza dura crítica contra Sergio Luna tras cortesías de Club 51 para evento de F1; esto dijo

¿Cómo evitar que tu gato arañe o dañe los muebles en tu casa? Descúbrelo aquí. Foto: Canva

¿Cómo aplica la promoción de Petco por el Día del Gato?

Para festejar este Día del Gato, Petco tendrá una serie de descuentos y promociones en artículos para los felinos, como croquetas, alimento húmedo, arena, collares, platos, camas, juguetes, premios, entre otros.

La promoción para obtener una caja para tu gato totalmente gratuita aplica al presentar tu ticket, es importante resaltar que la compra mínima para la promoción es de 650 pesos.

@petcomexico Ven a Petco por el regalo de tu michi y celebra con nosotros este #DíadelGato 🎁​😻​ Del 8 al 10 de agosto, en compras mayores a $650, llévate de regalo una caja interactiva con rascador, ventana para espiar el mundo y el espacio perfecto para convertirla en su nuevo rincón favorito. 🏡​✨​📆​💙 *Vigencia del 8 al 10 de agosto, presentando el ticket con una compra mínima de $650 MXN. Aplica sólo en compras realizadas del 8 al 10 de agosto de 2025 en tiendas físicas. Un regalo por ticket de compra. Hasta agotar existencias. #PetcoMéxico #DíaDelGatoPetco #GatosFelices #GatosCuriosos ♬ sonido original - Petco México

La caja de cartón de obsequio contiene juguetes armables, rascador y orificios para que tu gato se divierta.

Lee también ¿De qué trata “August”?; la canción de Taylor Swift con la que millones de usuarios celebran el inicio de Agosto

Las piezas son limitadas por sucursal, únicamente se dará una caja por comprobante de compra y solo aplica a adquisiciones en las tiendas físicas.

Las promociones por el Día del Gato en Petco estarán disponibles del 8 al 10 de agosto y hay hasta 50% de descuento en todos los productos para gato de la tienda.

Promociones en Petco por el Día del Gato. Foto: Petco

También te interesará:

Padres dejan a su hijo de 10 años en aeropuerto de España y se van de vacaciones; caso causa indignación en redes

Así es Club 51, la sociedad “más exclusiva de Latinoamérica” que tendría de miembro a Sergio Luna; esto cuesta la membresía

MrBeast y Alexis Omman ayudan a comunidad mexicana con agua potable; buscan reunir 40 mdd para ayudar a más países

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aosr