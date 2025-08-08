Más Información

Petco anuncia promociones y juguetes gratis por el Día del Gato; ¿cómo aplica la oferta?

Día del Gato 2025: ¿qué es la terapia asistida con gatos?; conoce sus beneficios

La tienda especializada en productos y servicios para mascotas, Petco, lanzó una promoción por el , la cual incluye cajas para tus michis y otros juguetitos.

La cadena de tiendas estadounidense, se ha posicionado muy bien en el mercado mexicano durante los últimos años por la gran diversidad de artículos y servicios para mascotas con la que cuenta, y por su enfoque que prioriza la salud y el bienestar de los animales de compañía.

Para celebrar el Día del Gato, Petco ha lanzado una serie de ofertas y promociones, que incluyen cajas de cartón para tus michis y juguetes.

¿Cómo evitar que tu gato arañe o dañe los muebles en tu casa? Descúbrelo aquí. Foto: Canva
¿Cómo evitar que tu gato arañe o dañe los muebles en tu casa? Descúbrelo aquí. Foto: Canva

¿Cómo aplica la promoción de Petco por el Día del Gato?

Para festejar este Día del Gato, Petco tendrá una serie de descuentos y promociones en artículos para los felinos, como croquetas, alimento húmedo, arena, collares, platos, camas, juguetes, premios, entre otros.

La promoción para obtener una caja para tu gato totalmente gratuita aplica al presentar tu ticket, es importante resaltar que la compra mínima para la promoción es de 650 pesos.

Ven a Petco por el regalo de tu michi y celebra con nosotros este #DíadelGato 🎁​😻​ Del 8 al 10 de agosto, en compras mayores a $650, llévate de regalo una caja interactiva con rascador, ventana para espiar el mundo y el espacio perfecto para convertirla en su nuevo rincón favorito. 🏡​✨​📆​💙 *Vigencia del 8 al 10 de agosto, presentando el ticket con una compra mínima de $650 MXN. Aplica sólo en compras realizadas del 8 al 10 de agosto de 2025 en tiendas físicas. Un regalo por ticket de compra. Hasta agotar existencias. #PetcoMéxico #DíaDelGatoPetco #GatosFelices #GatosCuriosos

La caja de cartón de obsequio contiene juguetes armables, rascador y orificios para que tu gato se divierta.

Las piezas son limitadas por sucursal, únicamente se dará una caja por comprobante de compra y solo aplica a adquisiciones en las tiendas físicas.

Las promociones por el Día del Gato en Petco estarán disponibles del 8 al 10 de agosto y hay hasta 50% de descuento en todos los productos para gato de la tienda.

Promociones en Petco por el Día del Gato. Foto: Petco
Promociones en Petco por el Día del Gato. Foto: Petco

